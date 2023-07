Kolumne «Stadtwärts» Mit oder ohne Ei, das ist hier die Frage Zwei Männer, mehrere Aprikosen und zwei Gussrezepte. Mann muss sich nicht einig sein um zu Lächeln. Sandra Monika Ziegler Drucken Teilen

Die Fahrten im Bus oder Zug, das Warten an den Haltestellen oder an der Kasse; all das sind Orte der Inspiration. Hier können Geschichten aufgeschnappt werden. Meist fehlt ihnen jedoch das Ende, aber nicht immer. Bei der Folgenden liegt es quasi auf der Hand, beziehungsweise in der Schüssel.

«Mer längt's», sagt der Mann im Bus, er steht auf, bewegt sich zur Tür. Er hat die Absicht den Bus zu verlassen, sein Kollege lässt sich von den Worten «mer längt's» nicht abhalten, steht ebenfalls auf und geht Richtung Türe. Sie steigen gemeinsam aus.

Der lautstarke Disput ging um ein Kuchenrezept. «Vegan ist doof», sagt der eine und fügt an: «Eine Wähe muss einen satten Guss haben, da gehören Eier und Rahm rein.» Sein Vis-a-vis schüttelt den Kopf und sagt: «Nein, es geht auch ohne, versuche es doch einmal.» Dieser Vorschlag ist für den anderen nur «blöde noimödische Mischt».

Die Fahrt könnte wohl bis Mailand dauern, diese beiden Männer werden sich nie und nimmer einig über die Art und Weise, aus was ein satter Guss zu bestehen hat. «Toll», denke ich mir, mal nicht Politik, ÖV-Preise oder der Grillgeruch aus Nachbars Balkon führen zum Disput, sondern der simple Guss auf einer Aprikosenwähe.

Das freut mich. Frei interpretiere ich das als Zurück zu den wichtigen Dingen des Lebens, nämlich dem Essen. Tägliche Nahrung braucht der Mensch und wer sie selber zubereitet, tut sich Gutes und kann damit auch mal ein Lächeln provozieren. Denn eines ist sicher: Während der eine seinen Guss mit Eiern zubereitet, wird er lächeln beim Gedanken an seinen Kollegen, der den Guss ohne Eier macht, und umgekehrt.