Kolumne Stadtwärts «Oh, entschuldige, du warst nicht gemeint» Die Kommunikation findet auf diversen Kanälen statt. Für die Autorin ist der Brief nach wie vor ein Highlight. Dafür nimmt sie sich immer wieder gerne Zeit.

Die Anzahl der E-Mails, privat wie geschäftlich, nimmt stetig zu. Mein privater Bluewin- Account, so wird mir gemailt, werde künftig mit einer Werbung versehen. Wie bitte? Tatsächlich, bevor die E-Mails aufgelistet sind, steht an erster Stelle eine Werbung. Falls ich, wie bis anhin ohne auskommen will, dann darf ich zahlen. Mal ganz was Neues: Willst du weniger, dann wird es teurer.

Wer wie ich private E-Mails nur ab und an ansieht, wird jetzt zusätzlich auf Unnötiges aufmerksam gemacht. Bislang habe ich die Werbe-E-Mails ertragen. Habe sie erst gar nicht geöffnet, sondern ungelesen auf Löschen gedrückt. Gut möglich, dass ich damit einige Schnäppchen verpassen werde. Das ist mir aber egal. Die Freude am Mailverkehr hält sich sowieso in Grenzen.

Gut möglich, dass das beruflich bedingt ist. Täglich erreichen mich mal erfreuliche, mal weniger erfreuliche E-Mails und die meisten davon wollen auch in Kürze beantwortet sein. Privat läuft vieles über Whatsapp, das ist kürzer, ungenauer und manchmal auch missverständlich. Ein Beispiel: «Kommst du jetzt am Sonntag?» Meine Antwort: «Wohin, entschuldige, ich weiss von nichts.» Die Antwort kommt einen Tag später. «Oh du, entschuldige, du warst nicht gemeint.»

Es gibt aber auch E-Mails, da werde ich auf freundschaftliche Art, als wären wir beste Freundinnen angesprochen. Die Absenderin, der Absender sagen mir nichts, kann sie weder ein- noch zuordnen. So kamen unlängst die Zeilen: «Sie sind gemeint, sie sind eine Frau wir müssen solidarisch sein!» Klar denk ich mir, Solidarität ist immer gut in schlechten wie in guten Zeiten. Doch womit soll ich solidarisch sein? Da schreibt mir ein unbekannter Mann, ich soll für das AHV-Alter 65 stimmen. Schliesslich müssen wir gemeinsam – Mann und Frau – die Finanzen stemmen.

Gute Idee denk ich mir, nur bis jetzt hat das punkto gleicher Lohn für gleiche Arbeit ja auch noch nicht überall funktioniert. Also schreibe zurück: «Wollen wir nicht warten, bis wenigstens beim Lohn die Gleichstellung umgesetzt ist?» Die Antwort liess nicht lange auf sich warten: «Auf diese Mail können Sie nicht antworten.» Schade, war wohl doch nicht ich gemeint.

Wo ich mir aber ganz sicher bin, wer gemeint ist, ist bei der von Hand angeschriebenen an mich persönlich adressierten Briefpost. Ja, es gibt sie noch, die Briefpost! Und ich liebe es, das Couvert zu öffnen, die Zeilen zu lesen, das Briefpapier in den Händen zu halten und später dann selber nach Papier und Couvert zu greifen und in schwungvoller Schrift zu antworten. Es braucht Zeit und die nehme ich mir gerne.