Kolumne Stadtwärts Schlimmer als Social Media: Wenn am Rotsee Komplexe auftauchen Wenn die Autorin ihren Körper plötzlich äusserst kritisch betrachtet, seht ein bekannter Luzerner Sportanlass an. Sandra Peter

Kommendes Wochenende ist es wieder so weit: Auf dem Rotsee findet die Lucerne Regatta statt. Dass diese ansteht, macht sich bei mir jeweils schon einige Tage im Vorfeld bemerkbar. Dann, wenn zahlreiche Athletinnen und Athleten bereits zu Trainingszwecken vor Ort sind, im gleichen Bus fahren wie ich oder ich sie beim Spaziergang um den Rotsee bestaunen kann.

Ich betrachte fasziniert deren von oben bis unten durchtrainierte, muskulöse, aber dennoch geschmeidige Körper und bewundere sie. Und auch die Disziplin, die dafür nötig ist. Die Medaille hat aber auch eine Kehrseite, zumindest für mich: Ich kriege Komplexe. Ja, ich weiss theoretisch, was Ratgeber über mentale Gesundheit, Selbstliebe oder den Umgang mit utopischen und von Social Media transportierten Schönheitsidealen sagen: «Vergleiche dich nicht mit anderen» oder «das entspricht nicht der Realität». Im Unterschied zu bearbeiteten und mit Filtern versehenen Instagrambildern oder mittels KI erstellten Figuren sind die Athletinnen und Athleten, denen ich begegne, sehr wohl echt.

Ich habe also im wahren Leben vor Augen, was praktisch tatsächlich möglich ist. Die Ruderinnen und Ruderer halten sich aber zum Glück jeweils nur für kurze Zeit in der gleichen Bubble auf wie ich. Und mit etwas Abstand nüchtern und pragmatisch betrachtet, muss ich jeweils zugeben, dass der Vergleich eines Bürogummi-Körpers mit jenem einer Spitzensportlerin gewaltig hinkt. Das ist kein fairer Wettkampf. Ich sollte also wohl gütiger mit meinem Körper umgehen, auch was die Optik anbelangt. Denn vermutlich lahmt oder zwickt nach einem Leben für den Spitzensport auch der komplett durchtrainierte Körper.