Kolumne «Stadtwärts» Versuchung an Fronleichnam Unserem Autor ging am Donnerstag eine Spielekonsole durch die Lappen, die sich in der Schweiz rar macht. Letztlich war er aber erleichtert über die verstrichene Gelegenheit.

Als ich an Fronleichnam durch den Bahnhof Luzern schlenderte, fiel mir ein Plakat am Eingang eines Elektronikhändlers auf. Darauf stand: «PS5 hier an Lager». Dazu muss man wissen: Die Spielekonsole Playstation 5 ist schon seit mehr als einem Jahr auf dem Markt, aber aufgrund von Lieferengpässen in der Schweiz schwer zu bekommen. Trotzdem widerstand ich der Verlockung, spazierte am Geschäft vorbei und ging nach Hause, durchaus ein bisschen stolz auf meine Standhaftigkeit.

Die Playstation 5 von Sony macht sich rar – und somit auch teuer. Bild: PD

Zu Hause startete ich den Computer und suchte nach der besagten Konsole. Da wurde mir bewusst, wie rar sie tatsächlich ist: In den Onlineshops stand überall «aktuell nicht lieferbar». Je mehr Links ich anklickte, desto stärker haderte ich damit, dass ich mich nicht zumindest nach dem Preis erkundigt hatte. Denn Dritthändler verlangen für so ein Teil gut und gerne 760 Franken.

Ich begann zu hirnen: «Eigentlich brauche ich diese Playstation gar nicht. Habe eh keine Zeit.» Alle noch so rationalen Einwände vermochten den Gedanken an die Seltenheit jedoch nicht totzukriegen. Ich geriet in den Sog des altbekannten Prinzips von Angebot und Nachfrage. Also gab ich mir einen Ruck und ging zurück zum Bahnhof. Doch kaum betrat ich das Geschäft, realisierte ich: Es war zu spät. Ein Verkäufer entfernte soeben das Plakat, das die Playstation 5 anpries. Jemand war mir zuvorgekommen.

Ich seufzte – und merkte, dass es ein Seufzen der Erleichterung war, nicht der Enttäuschung. Erst in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich mich hatte mitreissen lassen. Ich verzichtete darauf, nachzufragen, wie viel das Gerät gekostet hätte. Und nahm mir vor, am nächsten Feiertag kommerziellen Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Denn wann, wenn nicht dann?