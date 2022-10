Kolumne «Stadtwärts» Vom Smartphone zurück zum Buch Unser Autor Simon Mathis hat seine Leidenschaft zum gedruckten Wort wieder entdeckt – und lässt das Handy häufiger in der Hosentasche. Alles besser macht das aber nicht. Simon Mathis Drucken Teilen

«TKKG», «Harry Potter», «Herr der Ringe» – als Kind und Teenager steckte meine Nase andauernd in einem Buch. Was theoretisch einen pädagogischen Segen für meine Eltern darstellte, war in der Praxis oft einfach nur nervig. So war ich während Autofahrten, Ausflügen und des Mittagessens manchmal kaum ansprechbar, versunken in fiktiven Welten. Einmal warnte mich mein Vater halb im Scherz: «Hör auf zu lesen, wenn du über den Fussgängerstreifen gehst!»

Bild: T-Pool / Stock4b-Rf / STOCK4B-RF

Mittlerweile müsste man die Warnung anpassen: «Hör auf, ins Handy zu glotzen, wenn du über den Fussgängerstreifen gehst!» Denn heute ist es das Smartphone, das meine Aufmerksamkeit absorbiert. Nachrichten, Musik, Filme – die Verlockung, auf den Screen zu schauen und sich mit Kopfhörern von der Umwelt abzukapseln, ist hier noch deutlich grösser als beim gedruckten Wort.

Nun habe ich vor einigen Wochen meine Leidenschaft fürs Buch wiederentdeckt – dank dem wunderbar düsteren Fantasyroman «Das neunte Haus» von Leigh Bardugo. Seither sitze ich nicht mehr eingestöpselt im Bus, sondern lesend. Das ist fantastisch, eine Befreiung! Seit langer Zeit höre ich wieder Gespräche um mich herum – und schaue tatsächlich auch mal nach draussen in die Stadt Luzern.

Trotzdem: Seit dieser Umstellung bin ich bereits zwei Mal zu spät aus dem Bus ausgestiegen. Die fesselnde Magie des Buches ist ungebrochen. Und gewisse Marotten ändern sich eben nie.