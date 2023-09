Kolumne «Stadtwärts» Weder Genie noch wahnsinnig Unordnung kann manchmal ganz schön viel Nerven kosten. Gianni Walther Drucken Teilen

Ich gebe es zu: Ich hab da und dort ein Puff zu Hause. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Bücher, Zeitungen und sonstiger Krimskrams. In einer Ecke unter dem Tisch teilen sich Bastelkram, Elektrokabel und Wolle einen grossen gemeinsamen Sektor der Unordentlichkeit. Das Bücherregal? Klar, da sind Bücher. Aber auch mehrere Papierstapel sind dort zu finden, die beispielsweise Briefe und Rechnungen, aber auch Flyer, Magazine und diverse Notizzettel enthalten. Und weiteres Zeugs.

Wie lautet das Einstein zugeschriebene Zitat nochmals? «Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos.» Nun, niemals würde ich es wagen, mich selbst als Genie zu bezeichnen. Mein Chaos beherrsche ich jedoch ganz klar. Da gibt es keine Zweifel daran.

Eine Sicherheitsnadel? Kein Problem: auf dem Tisch, linker Hand, unter dem Kulturmagazin vom vergangenen November. Das USB-Kabel mit dem ungewöhnlichen Stecker, welchen man nur für dieses eine Gerät im ganzen Haushalt benötigt? Natürlich nicht unter dem Tisch bei den Elektrokabeln, sondern in der Schatulle auf dem Fenstersims. Ist ja klar. Und die Unterlagen zur Steuererklärung von 2019? Im unteren Drittel des Papierstapels oben links auf dem Bücherregal. Wo sollten die denn sonst sein?

Aber deswegen ein Genie? Nur, weil man sich bestimmte Dinge einprägen kann? Nein, auf gar keinen Fall. Nützlich kann das aber schon sein, wenn man sich so etwas merkt. Davon könnte wohl auch ein ehemaliger Mitbewohner ein Liedchen singen – hat er mich doch immer wieder mal gefragt, ob ich weiss, wo sein Käppi oder seine Schlüssel sind. Selbstverständlich war ich da gerne behilflich!

Apropos Schlüssel: Letzthin hab ich den Schlüssel zum Gartenhaus unserer Schrebergartengemeinschaft verlegt. So etwas passiert auch mir. Ich lege jedoch Wert darauf, den Schlüssel verlegt und nicht verloren zu haben. Schliesslich finde ich alles, immer. Nur dieses Mal offenbar doch nicht, verflixt! Das hat mich beinahe in den Wahnsinn getrieben. Nach langem, wirklich langem Suchen habe ich dann doch resignieren müssen. Ich entschied mich, den Schlüssel eines Gartengspänlis kopieren zu lassen. Zwei Tage später nehme ich mir eine Jacke vom Kleiderhaken und was sehe ich da? Ja natürlich, wie könnte es denn auch anders sein! Der gesuchte Schlüssel hängt dort am Haken. Wie der dahin gekommen ist, gibt mir noch heute Rätsel auf. An diesem Haken hängt der Schlüssel nie. Ein Genie bin ich also ganz sicher nicht. Und immerhin: Dem Wahnsinn bin ich glücklicherweise auch entgangen.