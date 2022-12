Kolumne «Stadtwärts» Weniger Licht in der Leuchtenstadt – von mir aus kann das immer so bleiben Die Stadt Luzern verzichtet derzeit auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude. Das spart in erster Linie Strom, ist aus Sicht des Autors aber auch schöner. Stefan Dähler Drucken Teilen

Auf dem Nachhauseweg vom Ausgang ist es mir kürzlich aufgefallen: Ich habe Sterne gesehen. Nein, nicht als Resultat eines Sturzes infolge übermässigen Alkoholkonsums. Das Licht der Himmelskörper war besser sichtbar, weil die Gebäude in der Stadt weniger hell sind als gewohnt.

Um Energie zu sparen, beleuchtet die Stadt Luzern öffentliche und historische Bauwerke wie den Wasserturm derzeit nicht mehr von aussen. Zusätzlich verzichtet auch der Verein Weihnachtsbeleuchtung auf elektrische Lichter. Stattdessen schmücken Kerzen die Stadt.

Der Wasserturm wird derzeit nicht von aussen erleuchtet. Bild: std (Luzern, 30. November 2022)

Man mag das für übertriebenen Aktivismus halten, da die eingesparte Strommenge vergleichsweise gering ist. Und es gibt sicher auch viele Leute, die die Weihnachtslichter vermissen.

Mir persönlich gefällt aber die etwas dunklere Leuchtenstadt. Von mir aus kann das Licht immer reduziert bleiben – auch wenn die Energiekrise irgendwann mal an Brisanz verlieren wird. Ich habe die Nacht in der Stadt schon lange nicht mehr so stark wahrgenommen wie jetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass die gesunkene Lichtverschmutzung für Tiere und Pflanzen auch nicht allzu schlecht ist.

Noch besser für sie (und den Blick zu den Sternen) wäre, auch die Strassenlampen abzustellen. Doch das ist sicherheitstechnisch wohl keine gute Idee. Der Sinn der Aussenbeleuchtung von Gebäuden dagegen hat sich mir noch nie erschlossen. Wie diese bei Licht aussehen, weiss ich ja vom Tag.