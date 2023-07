Kolumne «Stadtwärts» Wenn an einem Tag der Wurm drin ist – und was dies mit dem Kanton Uri zu tun hat Zu wenig geduldig, falsch abgebogen und eine verpasste Bäckerei. Diesen Ausflug vergisst der Schreibende nicht so schnell. Roman Hodel Drucken Teilen

Stadtwärts heisst die Kolumne. Aber in diesem Fall geht es landwärts. An einem schönen Juni-Samstag wollten wir von Luzern in den Kanton Uri, mit dem Tell-Bus. Abfahrt im Eichhof um 7.12 Uhr. Laut Anzeigetafel sollte das Fahrzeug pünktlich eintreffen. Es kam zuerst der 5er, dann der 10er, der 1er und schliesslich der 14er. Bloss der Tell-Bus fehlte. Nicht nur physisch, sondern mittlerweile auch auf der Anzeigetafel. Es war nun 7.22 Uhr und die Stimmung schwankte zwischen Hysterie und Verzweiflung. Kommt er noch? Oder Ausfall? Die ÖV-Apps halfen leider nicht weiter.

Man begab sich daher hurtig zum Bahnhof, bestieg den Voralpenexpress 7.39 ab Luzern, wechselte in Arth-Goldau in eine S-Bahn und erreichte Altdorf eine Stunde später als geplant. Die Stimmung? Eher verhalten.

Blick übers Haldi Richtung Eggberge und Chaiserstock. Bild: hor

Am Tagesziel änderte sich gleichwohl nichts: Der Bälmeten sollte es sein. 2414 Meter über Meer. Irgendwann fragten uns die Wegweiser: Direkt oder via Bälmeter Grat? Wir fanden natürlich direkt. Was keine gute Idee war. Denn kurz vor der Bergspitze hiess es kraxeln und an Ketten festhalten. Für unseren Hund unmöglich. Also kehrten wir um. Die Stimmung? Noch etwas verhaltener. Aber: Selber schuld. Man hätte es ahnen können.

Der Bahnhof Altdorf. Ich mag Sichtbeton. Bild: Florian Arnold

Zurück am Bahnhof Altdorf. Wenigstens ein versöhnliches Ende? Nicht ganz. Das Gebäude ist architektonisch toll. Ich mag Sichtbeton und getönte Fensterscheiben. Doch Letztere trüben die Sichtbarkeit der Läden, vor allem, wenn es eilt. Wir dachten: Da hat’s nix, stiegen in den Zug und verkniffen uns die Glace bis Luzern. Unterwegs lernte ich im Internet, dass wir eine Bäckerei verpasst hatten. Und wir erfuhren zudem, dass der Tell-Bus am Morgen wegen einer technischen Störung bloss Verspätung hatte. Was soll ich sagen? Uri, wir kommen wieder. Und dann wird alles gut.