Kolumne «Stadtwärts» Wenn ein Geschenk verschmäht wird Nach dem Ausmisten daheim stellt jemand rund 40 Bücher an die Strasse. Innert weniger Stunden sind alle weg – bis auf eines. Roman Hodel

Es ist ja so. Normalerweise gründen meine Kolumnen auf eigenen Ideen, eigenen Erlebnissen. Das können Sie mir glauben. Doch diesmal betrete ich Neuland – und das lege ich gleich offen im Sinne der journalistischen Transparenz. Jawohl, sogar in einer Kolumne. Ich bin quasi Ghostwriter.

Folgendes: Eine liebe Kollegin in gerade sehr anderen Umständen hat daheim ausgemistet. Grund: Platz schaffen für den Nachwuchs. Zur Disposition standen unter anderem rund 40 Bücher – von «Der Alchemist» (Paulo Coelho) über «Im Iran dürfen Frauen nicht Motorrad fahren» (Lois Pryce) bis zum Sizilien-Reiseführer. Eines Tages packte sie die bunte Auswahl in eine Kiste und stellte diese in ihrem Wohnquartier in der Stadt Luzern an die Strasse mit dem Hinweis «Gratis zum Mitnehmen».

Und siehe da: die Nachbarschaft erwies sich als belesen. Innerhalb von fünf Stunden seien alle Bücher weg gewesen – bis auf eines. Der im vergangenen Herbst erschienene Krimi «Auf die Knie!» des Luzerner Autors und Konditormeisters Bruno Heini blieb liegen. Also nahm die Kollegin das Ding wieder nach Hause.

Nun kann man natürlich darüber spekulieren, warum ausgerechnet dieses Buch verschmäht wurde. Meine Theorie geht so: In besagtem Quartier kennen alle den Krimi schon. Denn laut dem Internet schaffen es Heinis Bücher regelmässig in die Schweizer Taschenbuch-Hitparade.

Zumindest meine Wenigkeit hat «Auf die Knie!» nicht gelesen – und hat es auch nicht vor. Warum? Ich bevorzuge Sachbücher, sorry. Folglich kann ich keine Rezension abgeben. Was ich aber guten Gewissens weiterempfehle, sind die Torten von Heini. Für mich bitte einmal die Festtagstorte!