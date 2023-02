Kolumne Stadtwärts Wer die Privatsphäre eines Jugendlichen stört – und wer nicht Der Mutter werden die Details zu einem Streit im Freundeskreis vorenthalten. Im Bus dürfen aber alle Unbeteiligten mithören. Sandra Peter Drucken Teilen

Eine Fahrt im vollen Bus an einem regnerischen Sonntagnachmittag mitten in der Stadt Luzern: Ein Jugendlicher steigt ein, erwischt einen Sitzplatz und unterhält sich via Smartphone offenbar aufgeregt mit einem Freund. «Meine Mutter wollte wissen, wieso ich mit Alina* gestritten und ihre Mutter beleidigt habe», spricht er auf das Gerät vor seinem Gesicht ein. «Aber ich habe ihr gesagt, das sei privat, es geht sie nichts an», empört er sich.

Der auf Lautsprecher gestellte Freund am anderen Ende der Leitung fragt nach, was denn genau passiert sei. Lautstark und hemmungslos erklärt der Jugendliche seinem Freund nun, weswegen er sich geärgert hat, und dem Anschein nach auch wortwörtlich, welche unflätigen Ausdrücke er genutzt hat, um seinem Frust Luft zu machen. Ich und all die anderen Mithörerinnen und Mithörer im Bus scheinen seine Privatsphäre nicht im Geringsten zu stören.

Dies mag der in gewissem Mass vorhandenen Anonymität der Stadt geschuldet sein. Ich kenne den Jugendlichen nicht. Stelle ich mir eine ähnliche Situation in einem Postauto oder in einem Zug vor, in denen ich in dem Alter jeweils sass, so hätte bestimmt jemand mitgehört, der mich, meine Mutter oder meine Freunde oder gar uns alle kannte.

Abgesehen davon, dass ich kein streitlustiger Mensch bin, hätte ich nie eine Auseinandersetzung, die mir vor meiner Mutter peinlich gewesen wäre, an einem öffentlichen Ort wiedergegeben. Ich spiele eine ähnliche Szene aber doch gedanklich durch und male mir genüsslich aus, welche bekannten Gesichter ich im ÖV mit welchen Geschichten hätte schocken können. Wieso ist mir das als Jugendliche bloss nie in den Sinn gekommen? Jetzt bin ich zu erwachsen und im falschen Bus dafür.

Ich weiss nicht, ob es der Junge darauf angelegt hat, zu provozieren, ob er einfach vergessen hat, wo er sich befindet, oder ob es ihm schlicht egal ist. Etwas Angeberei vor seinem Freund am Telefon ist aber wohl mit dabei. Und vielleicht wird es ihm am Ende doch noch unangenehm. Auf jeden Fall springt er plötzlich wieder auf und flieht regelrecht aus dem Bus.