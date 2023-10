Kolumne «Stadtwärts» Wie klingt der Sound der Stadt Luzern? Diese Frage stellte sich die Autorin, nachdem sie allzu viel Werbung für Ohrstöpsel erhalten hatte. Sandra Peter Drucken Teilen

In letzter Zeit habe ich online vermehrt Werbung für geräuschschluckende Ohrstöpsel erhalten. Was mich dazu veranlasst hat, meine Kopfhörer, mit welchen ich oft Podcasts, ein Hörbuch oder zum Arbeiten manchmal Musik höre, bewusst zur Seite zu legen. Und tatsächlich ist der Geräuschpegel in meinem Alltag um mich herum bisweilen hoch – sei es durch Baustellen, manchmal unfreiwillig mitgehörten Veranstaltungen und Zusammenkünften, deren Klänge teils von weit her durch die Luft getragen werden oder weil alle im Grossraumbüro telefonieren.

In manchen Reiseberichten oder auch bei Kunstprojekten ist jeweils die Rede davon, dass eine bestimmte Geräuschkulisse und Klänge einen Ort oder eine Stadt ausmachen. Gwundrig habe ich deswegen Google durchsucht und wollte wissen, ob auch kürzlich jemand den «Sound der Stadt Luzern» beschrieben hat.

Gestossen bin ich dabei unter anderem auf den Podcast «Überm Berg». «Wir wollen hören, wie Urlaub klingt», schreiben die Moderatoren und versprechen eine Akustikreise. Zu hören sind in der im März 2023 erschienenen Folge über Luzern – wie könnte es anders sein – Guuggenmusig-Klänge, die Geräuschkulisse der Fasnacht inklusive einer Fasnächtlerin, die die Podcast-Leute fragt, wieso sie nicht verkleidet sind oder andere, die erklären, was die Fasnacht ausmacht.

Thema ist auch das Richard-Wagner-Museum, die Erklärungen von Leiterin Monika Sigrist dazu sind mit klassischer Musik, Vogelgezwitscher oder Kuhglocken und knarrenden Türen unterlegt. Auch Jodel ist zu hören, nämlich dann, wenn die Moderatoren die Hochschule Luzern besuchen und Jodlerin Daria interviewen. Der Podcast ist professionell aufgegleist und gestaltet. Er vermittelt nebst vielen akustischen Eindrücken auch Hintergrundinfos. Präsentiert wird die Podcast-Folge von Luzern Tourismus.

Und wie klingt der Sound der Stadt abseits touristischer Pfade? Für mich sind beispielsweise Veloklingeln oder Schritte der mich überholenden Läuferinnen und Läufern am Rotsee ein Klassiker. Und ja, manchmal sind es auch die Geräusche, wogegen tatsächlich Ohrenstöpsel helfen, wie beispielsweise Bau- oder Verkehrslärm oder streitende Katzen.

Aber auch die vielfältigen Töne von Konzerten wie etwa beim Luzern Live oder das Lachen und Reden bei spontanen Treffen von Freunden oder Nachbarn gehören für mich dazu. Oder das dumpfe, beruhigende Prasseln des Regens auf das Dach des Veloständers. Und wie klingt Ihr Luzern? Was ist Ihr ganz persönlicher Sound der Stadt?