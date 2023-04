Kolumne «Stadtwärts» Wie sieht jemand aus, der ohne Billett fährt? Die Vorurteile fahren mit Die Situation ist bekannt: Bus einsteigen, Kontrolle – und schon fängt die Sucherei nach dem gültigen Billett an. Doch die Frage, wie jemand aussieht, der schwarzfährt, bleibt unbeantwortet. Sandra Monika Ziegler Drucken Teilen

«Das gibt es doch nicht, nein das ist unmöglich.» Nach diesen Worten hat die Frau meine volle Aufmerksamkeit. Wir sind – wie könnte es anders sein – im Bus. Nebst den Fahrgästen hat sich auch noch eine Gruppe von Kontrolleuren hinzugesellt. Die Ausgänge werden breitbeinig verstellt, wer raus will, streckt dem Mann das Billett hin. Das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die in den Bus einsteigen.

Und die, die schon drin sind und sitzen, kramen nach dem Abo oder eben nach dem Billett. Die eingangs erwähnte Frau kramt immer noch, zuerst in den Jackentaschen, dann im kleinen Rucksack und zu guter Letzt in der Handtasche. Das Ganze geht natürlich nicht ohne Aufregung vonstatten. Aufgeregt ist sie selber und natürlich diejenigen, die sie beobachten.

Ein spannendes Stück Lebensgeschichte vollgepackt mit Vorurteilen. «Immer das Gleiche, mit den Frauen. Sie haben eine Handtasche, aber finden nie etwas darin. Ich hab mein Billett immer in der rechten Jackentasche», sagt einer zu seinem Kollegen und streckt ihm als Beweis das Ticket gleich entgegen. Dieser lacht und sagt: «Hoffentlich verwechselt du nicht mal die Seite, dann fängst du auch an, zu suchen.» Der andere schaut ihn verblüfft an und sagt: «Sicher nicht, das geht automatisch.»

Bild: Eveline Beerkircher

Die Frau sucht derweil weiter in der Handtasche, und obwohl es nur kurze Zeit geht, wird es ihr wohl unendlich lang vorkommen. Ich kenne das, hatte auch schon am falschen Ort das Billett versorgt, zu guter Letzt war es in der hinteren Hosentasche … doch auch ich fand es. Die suchende Frau hat volle Aufmerksamkeit, alle glotzen, und sie merkt das ganz gewiss. Am liebsten würde ich ihr mein Ticket geben. Doch das geht nicht.

Während die beiden Kumpels vor mir sich unterdessen einem anderen Thema widmen, steigen die beiden Frauen hinter mir erst in den Diskurs ein. «Meinst du, die fährt schwarz?», fragt die eine die andere. «Nein, das glaub ich nicht, die sieht nicht so aus», antwortet ihre Begleitung. Hoppla, da frag ich mich, wie sieht denn jemand aus, der ohne Billett fährt? Am besten frag ich doch mal die Expertinnen hinter mir. Und die Antwort kommt sofort: «Auf jeden Fall nicht so!»