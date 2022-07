Kolumne "Stadtwärts" Wildwuchs im Garten versus Aromatherapie in der Badewanne Bei unterschiedlichen Auffassungen zum Thema Unkraut hilft Aromatherapie? Im Zweifel fragen Sie besser nicht die Autorin. Sandra Peter Drucken Teilen

Zurück aus einem Land mit vielen Nationalparks mit unterschiedlichster Flora und Fauna, gilt der erste Blick zu Hause den Pflanzen auf der Sonnenterrasse. Es zeigt sich, was auf einem Steinplatten-Sitzplatz im Erdgeschoss geschieht, wenn die Bewohner mehrere Wochen in den Ferien sind. Das Unkraut spriesst, vor allem wenn sich Sonne und regenreiche Gewitter währenddessen abgewechselt haben. Um die Terrasse vorzeigbar zu machen und damit nicht bald ein Dschungel droht, ist Jäten angesagt.

Doch wer entscheidet, was ungeliebtes Unkraut ist und was bleiben darf? Ich persönlich schätze den Duft von Zitronenmelisse und Pfefferminze. Erst recht, wenn sie ohne aufwendige Pflege wild in meiner Nähe wachsen. Uns den Platz auf der Terrasse streitig machen dürfen sie aber nicht, findet mein Freund. Da er dem Wildwuchs spontan und umfassend zu Leibe rückte, verstrich meine Einsprachefrist für die eine oder andere Pflanze ungenutzt.

Ich werde also dem Haus- und Seelenfrieden zuliebe – wie im Winter – auf ein aromatisches Melissenbad zurückgreifen. Gegen einen kühlen Sommer hätte ich nichts einzuwenden. Denn mich statt in die Badewanne ins Beet in die noch verbliebenen Kräuter zu setzen, will ich meinen Nachbarn nicht zumuten.