Kolumne Stadtwärts Wohnen an der Walter-von-Moos-Promenade? Die Strassennamen in Luzern werden immer komplizierter Löwenplatz, Mozartstrasse: Früher war alles einfacher, sogar die Strassennamen. Die Anwohnenden von neuen Strassen hingegen können einem fast leidtun. Robert Knobel

Der Neubau der SBB auf der Rösslimatt neben dem Bahnhof wird künftig an der Walter-von-Moos-Promenade liegen. Das hat die Stadt vor einigen Wochen bekanntgegeben. Mit dem Strassennamen soll der Luzerner Wirtschaftspionier Walter von Moos gewürdigt werden. Das ist lobenswert.

So soll der Rösslimatt-Neubau mit der Walter-von-Moos-Promenade aussehen. Visualisierung: SBB

Allerdings tun mir auch diejenigen ein bisschen leid, die dereinst einen Brief an die dortige Mieterschaft adressieren müssen: Ganze 25 Zeichen – die Hausnummer nicht eingerechnet – benötigt die Walter-von-Moos-Promenade. Da empfiehlt es sich, die Adresse genügend links zu beginnen, damit nicht plötzlich der Platz ausgeht. Auch bei Eingabemasken auf Online-Formularen könnte es eng werden. Einen weiteren Stolperstein stellen die drei Bindestriche dar, die es korrekt zu platzieren gilt.

Die Walter-von-Moos-Promenade schafft es auf Anhieb unter die Top 2 der längsten Wohnadressen der Stadt Luzern. Die Diebold-Schilling-Strasse ist ebenso lang, dank bloss zwei Bindestrichen aber etwas weniger fehleranfällig. Ungeschlagen auf Platz 1 bleibt die Anton-Julius-Eggstein-Gasse (27 Zeichen) in der Tribschenstadt. Immerhin gibt es dort nur einstellige Hausnummern, was den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner beim Ausfüllen von Formularen zumindest etwas erleichtert.

Die Anton-Julius-Eggstein-Gasse ist wie die Walter-von-Moos-Promenade neueren Datums. Irgendwie hat man den Eindruck, dass die Strassennamen früher kürzer waren: Grendel. Löwenplatz. Pilatusstrasse. Kurz und bündig, einfach zu schreiben – und noch einfacher zu merken. Persönlichkeiten wurden generell selten geehrt – und wenn, dann möglichst unkompliziert. Zum Beispiel die Mozartstrasse. Heute würde man sie wohl Wolfgang-Amadeus-Mozart-Strasse nennen. Ehrenvoll für den Komponisten, aber mühsam für die Anwohnenden.

Überhaupt ist mir ein Rätsel, weshalb neuerdings immer sämtliche Vornamen in eine neue Strasse gepackt werden müssen. Wobei der Stadt eine gewisse Sensibilität trotz allem nicht abzusprechen ist. Das zeigt ein Beispiel aus der Kleinstadt: Dort gibt es zwar einen Philipp-Anton-von-Segesser-Platz (32 Zeichen inklusive vier Bindestrichen). Doch die Stadt will offenbar niemandem zumuten, an dieser Adresse zu wohnen – die Häuser hören allesamt auf die Namen der umliegenden Strassen: Rütligasse, Pfistergasse, Burgerstrasse. Gleiches gilt für den Josi-J.-Meier-Platz in der Altstadt: Drei Bindestriche und ein heimtückischer Punkt mittendrin sind als Wohnadresse etwas gar sperrig. Deshalb residiert man dort ganz einfach «Im Zöpfli».

Der Josi-J.-Meier-Platz in der Altstadt. Bild: Nadia Schärli (26. Oktober 2016)

Eine pragmatische Lösung fand die Stadt auch für den Fall, dass gleich zwei Persönlichkeiten geehrt werden sollen: Da man sich 2002 nicht zwischen Angela Rosengart und ihrem Vater Siegfried entscheiden konnte, wurde der Platz vor der Kapellbrücke schlicht Rosengart-Platz genannt.

Zurück zur Walter-von-Moos-Promenade: Die Stadt hat angekündigt, im Neubaugebiet Rösslimatt weitere Strassennamen zu vergeben. Dabei werden wohl wieder Luzerner Persönlichkeiten geehrt. Um wen es sich handelt, ist völlig offen. Klar ist einzig das Zulassungskriterium: Die Person muss sich um die Stadt Luzern verdient gemacht haben. In diese Kategorie fallen bisweilen auch Stadtpräsidenten: am See gibt es seit 1984 einen Matthias-Luchsinger-Platz. Ob es in der Rösslimatt bald einen Beat-Züsli-Weg gibt? Oder wird sich die abtretende Baudirektorin mit einer Manuela-Jost-Allee ein Denkmal setzen? Vielleicht findet die Stadt aber auch zur alten Pragmatik zurück und nennt die neuen Adressen schlicht Rösslimatt? Es bestünde zwar Verwechslungsgefahr mit der Rösslimatte in der Tribschenstadt, aber man hätte immerhin einen Buchstaben gespart. Die Anwohnenden würden es danken.