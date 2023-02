Kolumne «Einzelmaske» Von «Spirit in the Sky» und dem Menü 1: Ohne Eisengasse keine Fasnacht! Die Lozärner Fasnacht ist an sich schon legendär. Dennoch gibt es bestimmte Orte, die legendärer sind als andere. Dazu gehört mit Sicherheit die Eisengasse.

Bereits das 30. Jahr in Folge kommen die Ravioli mit ihrem Wagen in die Eisengasse. Bild: rad

Mein Lieblingsplatz an der Fasnacht ist die Eisengasse. Guuggenmusig-Begeisterte werden mich dafür hassen, denn Guuggerklänge sucht man hier vergebens. Dafür dröhnen die ganze Nacht Partyklassiker wie «Spirit in the Sky» (das ist ja mein absoluter Favorit), «Love is Like Oxygen» und «Play That Funky Music» aus den Boxen des Ravioliwagens. Zugegeben, womöglich bin ich voreingenommen, da mich die Raviolibar seit sechs Jahren als mein absoluter Lieblingsort in Luzern begleitet. Zwei der Inhaber, darunter mein Chef, Roger, gehören seit 30 Jahren zu der Fasnachtsgruppe Ravioli, die in der Eisengasse ihren Wagen aufstellt.

Doch zurück zur Eisengasse. Die Stimmung, die hier Jahr für Jahr herrscht, ist wahnsinnig. Die Menschen tanzen, singen und geniessen das Leben. Für alle, die mal eine Abwechslung oder ein neues Kafi Schnaps brauchen, gibt es in der Gasse das Magdi oder das Down Town. Ich persönlich kann ja die gefühlt hundert Menü 1*, die ich hier an der Fasnacht 2020 bestellt habe, auch nach drei Jahren Pause immer noch nicht wieder trinken. Sie wären aber zum Greifen nahe – oder welche Getränke auch immer als nächstes an der Reihe sind.

Ja, Fasnacht in der Eisengasse ist super. Hier trifft man jedes Jahr dieselben Leute – aber auch neue. Alle sind willkommen und das spürt man. Das hat aber auch Tücken: Die meisten bleiben hier, bis es wieder hell ist. Gut also, kann ich die zwei Tage nach dem Güdismontag ohne schlechtes Gewissen im Bett verbringen.