Fasnachts-Kolumne Zuhause ist es während der Fasnacht am schönsten Laute Guuggenmusig hören, sich verkleidet durch enge Gassen quetschen – das überlässt die Autorin lieber anderen. Stephanie Bähler

Lieber ein «Teeli» auf dem Sofa als ein Holdrio Unter der Egg. Symbolbild: Getty

Mein Lieblingsplatz während der «fünften Jahreszeit»? Als Fasnachts-Abstinenzlerin ist die Antwort für mich klar: zuhause. Es gibt zwar noch weitere Orte abseits des Trubels, an denen ich mich an Tagen wie diesen aufhalte. Da wäre das Büro; dieses ist halbwegs fasnachtsfrei und an sich ganz okay, als Lieblingsplatz würde ich es aber doch nicht bezeichnen. Da wäre vielleicht noch das eine oder andere Skigebiet, doch auf Dauer ist's dort zu kalt. Drum: Zuhause ist's am schönsten.

Es ist aber schon nicht so, dass mein Zuhause hermetisch gegen die Fasnacht abgeriegelt wäre. Es liegt in der Umgebung durchaus Konfetti rum, auch im Treppenhaus verstreuen es fasnachts-affine Nachbarn hin und wieder. Und so gelangen die Papierschnitzel in meine Wohnung. Und sind sie mal drin, wird man sie nicht mehr los. Selbst Monate nach der Fasnacht taucht immer wieder mal aus dem Nichts ein Konfettiteil auf.

Aber das ist nur ein Detail, ich mag mein Zuhause trotzdem und den «Fasnächtlenden» sei der Spass gegönnt, solange sie ihn ohne mich haben. Ab und zu bin ich allerdings doch dabei, da ich minderjährige Mitbewohnerinnen habe, die an die Fasnacht wollen, aber noch nicht alt genug sind, um allein zu gehen. Der Vorteil am jungen Alter: Es geht ihnen bald mal die Luft aus und wir dürfen an meinen Lieblingsplatz zurückkehren. Und wenn sie dereinst mal länger durchhalten, braucht’s mich (hoffentlich) nicht mehr.