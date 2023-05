Kommentar «Chefsache» 173-Franken-Geschenk für jede Person in der Stadt Luzern – das ist eine Verschleuderung Die Stadt Luzern soll knapp 15 Millionen Franken an alle Bürgerinnen und Bürger verteilen - einfach so. Per Stichentscheid im Grossen Stadtrat ist diese links-grüne Giesskannen-Idee zustande gekommen. Die Stadtregierung ist eigentlich dagegen – noch ist Zeit für eine Korrektur dieser unverhältnismässigen Forderung. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Auf alle Bürgerinnen und Bürger wartet ein Geldgeschenk in der Höhe von 173 Franken. Bild Gaetan Bally/Keystone (2019)

Vom Baby bis zum Greis: Alle Stadtluzernerinnen und -luzerner sollen ein Geldgeschenk von 173 Franken erhalten. Diesen Betrag hat der Stadtrat aufgrund einer SP-Motion errechnet. Mit dem Zustupf sollen gemäss SP-Forderung die ökonomischen Herausforderungen der Bevölkerung gemildert werden. Dies mit Blick auf die wegen der Überschüsse der letzten Jahre volle Stadtkasse.

Was ist davon zu halten? Die Verteilaktion ist eine Verschleuderung sondergleichen. Wohlwollend-beschönigend argumentiert könnte man ja noch von Steuererleichterung oder -rückzahlung reden. Tatsächlich zielt die Aktion aber an aller Vernunft vorbei. Das Giesskannenprinzip hilft nämlich denjenigen am wenigsten, die es am nötigsten haben. Hinzu kommt der grosse und teure Aufwand für die Verteilaktion.

Wenn sich Links-Grün schon um die finanziellen Engpässe in der Bevölkerung kümmern will, dann hätte man das gescheiterweise an den Bedürftigen ausgerichtet. Und etwa eine Einkommensgrenze definiert. Allerdings sind im Sozialbereich schon genug Hilfsinstrumente institutionalisiert, die knapp 15 Millionen wären anderswo besser investiert.

Wissen muss man: Der Spendenauftrag an den Stadtrat ist mit dem denkbar knappsten Mehrheitsentscheid zustande gekommen. Die Pattsituation im städtischen Parlament zwischen den befürwortenden Parteien SP und Grüne und den Gegnern von FDP, Mitte, SVP und GLP musste per Stichentscheid durchbrochen werden. Kein Wunder, dass sich dann der grüne Ratspräsident Christian Hochstrasser auf «seine» linke Seite und damit ins Lager der Unvernunft schlug.

Erfreulich ist, dass der Stadtrat die Geldverteilung kritisch sieht und offen dazu steht. Konsequent und mutig wäre es indes gewesen, wenn er darum den eigenen Antrag dem Parlament zur Ablehnung vorgeschlagen hätte. Das Parlament hat nun immer noch die Möglichkeit zur Korrektur – die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Sollte die unverhältnismässige Geschenkaktion wirklich durchkommen, so wäre dies ein eleganter Ausweg: Es finden sich einige engagierte Bürgerliche, die einen Verein gründen, um freiwillige Rückzahlungen der 173 Franken zu sammeln und an Bedürftige zu verteilen.