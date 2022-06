Kommentar «Chefsache» Bahnhofparking ohne Ersatz – ökologisch ist gut, ganzheitlich wäre aber besser für Luzern Obwohl der Bedarf an Parkplätzen rund um den Bahnhof Luzern bis zur Durchgangsbahnhof-Eröffnung 2040 nachweislich nicht kleiner wird, will der Stadtrat aus verkehrspolitischen Gründen keinen adäquaten Ersatz für das unterirdische Parking P1. Peinlich für die Entscheidungsträger, dass sie von der Tiefgarage Bahnhofplatz AG daran erinnert werden müssen, dass die Stadt und ihre Pensionskasse dadurch jährliche Millioneneinnahmen verlieren. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Muss der Seeunterquerung für den Luzerner Durchgangsbahnhof weichen: Das Parkhaus P1 unter dem Bahnhofplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

«Wurde das P1 bei der Planung des Durchgangsbahnhofes tatsächlich vergessen?» Die ungläubige Frage eines Lesers zur Berichterstattung über alternative Standorte für die unterirdische Parkinganlage P1 zeigt: In dieser verkehrspolitischen Debatte steckt Pfeffer. Die Antwort lautet: Nein, es war von Anfang an klar, dass die inzwischen 50-jährige unterirdische Anlage direkt vor dem Bahnhof der Seeunterquerung für den Durchgangsbahnhof weichen muss.

Neu ist – und darum läuft die Kontroverse überhaupt erst – dass Stadt und Kanton keine Möglichkeit für einen Ersatz der 375 Parkplätze in unmittelbarer Nähe von Bahnhof, KKL und Schiffsstationen sehen. Oder nicht sehen wollen.

Bemerkenswert und auch etwas peinlich ist, dass nun der Verwaltungsratspräsident der Tiefgarage Bahnhofplatz AG (TAG) die Verantwortlichen daran erinnern muss, dass die Stadt damit am Ast sägt, auf dem sie sehr komfortabel sitzt, indem sie «aus ideologischen Gründen» auf eine logistisch wertvolle Immobilie und eine Geldquelle verzichte. Über 80 Prozent der TAG gehören der Stadt Luzern und ihrer Pensionskasse. Das Parking spült jährlich zuverlässig einige Millionen Gewinn in deren Kassen. Umso unverständlicher ist, dass diese Tatsache laut TAG im stadträtlichen Bericht und Antrag ans Parlament mit keinem Wort vorkommt.

Ersatz entstehen soll gemäss Stadtrat «in bestehenden oder geplanten Parkhäusern am Stadtrand», von wo aus man zu Fuss oder mit ÖV schnell in die Innenstadt gelange. Bloss: Solche Parkhäuser sind nicht wirklich in Sicht. Und das private Parkhausprojekt Musegg ist aus politischen Gründen im Giftschrank weggesperrt. Gemäss zwei Studien wird der künftige Parkplatz-Bedarf am Bahnhof 2040 aber gleich gross sein wie heute – oder sogar noch leicht höher.

Das verkehrspolitische Ziel von Stadtrat und Linksmehrheit im Parlament ist bekannt: Die sukzessive Befreiung des Zentrums vom privaten Autoverkehr. Das ist politisch legitim. Politisch klug und nachhaltig wäre es indes, wenn besagte Akteure bei solchen Entscheiden nicht nur durch die ökologische Brille schauen, sondern ganzheitlicher denken würden.