Kommentar «Chefsache» Kulturförderung in der Stadt Luzern: Besser Ideen statt Beton subventionieren Die kultur- und sportpolitische Standortbestimmung des Luzerner Stadtrats ist 12,8 Millionen Franken schwer. Und zusätzlich wird auch die direkte Subventionierung von Kulturhäusern erhöht. Das wirft zurecht Fragen auf – wie die Beispiele Südpol und Neubad zeigen. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Das Kulturhaus Neubad im und ums alte Stadtluzerner Hallenbad gibt es seit zehn Jahren, es ist auch zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 20. 7 7. 2022

9,6 Millionen Franken mehr für die Kultur und 3,2 Millionen mehr für den Sport: Der Luzerner Stadtrat hat seine Förderstrategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Sport- und Kulturförderung stehen dabei in einem fragwürdigen Ungleichgewicht. Und das lässt sich nur teilweise mit der Infrastruktur begründen, muss die Stadt Sportanlagen ja primär wegen den Schulen finanzieren. Hier geht es nun aber um die stetig wachsenden Kulturgelder. Nebst der «Kulturagenda 2030» werden auch Institutionen stärker direkt subventioniert. Exemplarisch hierfür stehen zwei Häuser mit Gebrauchsleihvertrag.

Erstens: der Südpol. Das Kulturhaus soll jährlich neu mit 1,35 statt mit 1,19 Millionen Franken unterstützt werden. Nötig sei dies auch für eine Entschuldung, denn der Südpol habe ein strukturelles Defizit. Strukturell ist ein Loch in der Kasse dann, wenn per se nicht mehr Einnahmen möglich sind, um die Ausgaben zu decken. Für den Südpol, dieses spannende, multifunktionale Haus, trifft das aber nur bedingt zu. Denn die Programmierung krankt seit Jahren am fehlenden Pop-Faktor. Zu spartig, ohne ersichtlichen Willen, regelmässig auch für ein breites, zahlungskräftigeres Publikum über 25 Jahren Events zu veranstalten und so mehr Einnahmen zu erzielen.

Zweitens: das Neubad. Hier steigen die Subventionen von zuletzt 210'000 auf 372'000 Franken. Und die Nutzung für das alte Hallenbad soll um weitere sieben (!) Jahre verlängert werden. Dies, weil die Stadt das vor zehn Jahren angekündigte Neubauprojekt nicht auf den Boden bringt. Inzwischen ist gar ein Teilerhalt des Gebäudes ein Thema – das Wunder von der Bireggstrasse.

Der Stadtrat hatte damals beteuert, die Zwischennutzung Neubad mit keinem einzigem Steuerrappen subventionieren zu wollen. Als abrissreif taxiert, könnte das alte Hallenbad nun plötzlich gar schützenswert werden. Wie das geht? Man lasse ein denkmalpflegerisches Gutachten erstellen und aus einem schwerst sanierungsbedürftigen Betonklotz, einer Heizenergieschleuder sondergleichen, wird eine erhaltenswerte Kulturstätte. Statt Idee und funktionierendes Konzept Neubad weiterzuentwickeln, will man nun in Beton investieren. Das ist reichlich mutlos.