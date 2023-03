Kommentar «Chefsache» Luzern braucht Bauwerke für Generationen Der 150-jährige Gletschergarten, das 25-jährige KKL: Das sind Institutionen, die das Image der Stadt Luzern, ja der ganzen Zentralschweiz in die Welt hinaus tragen. Luzern verträgt in Gegenwart und Zukunft mehr davon. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Felsenwelt im Gletschergarten. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 3. August 2021) Patrick Huerlimann

Gleich zwei Luzerner Wahrzeichen feiern dieses Jahr Jubiläen mit speziellen Ausstellungen, Feiern, Attraktionen: Der Gletschergarten wird bereits 150-jährig, das Kunst- und Kongresshaus Luzern KKL doch auch schon 25. Kurzer Blick zurück: Als bei den Bauarbeiten zum Löwendenkmal auf dem Steinbruchgelände zufällig sogenannte Gletschertöpfe entdeckt wurden, entstand hernach der am 1. Mai 1873 eröffnete Gletschergarten. Das KKL seinerseits, am 18. August 1998 eingeweiht, wurde alles andere als per Zufall von Stararchitekt Jean Nouvel entworfen und kostete über 226 Millionen Franken.

Die beiden Institutionen könnten unterschiedlicher kaum sein: Hier ein Naturphänomen, um das herum eine Sehenswürdigkeit für Einheimische und Touristen geschaffen wurde. Dort ein architektonisch und akustisch einzigartiges Konzerthaus an bilderbuchmässiger Lage, das als Ersatzbau verwirklicht wurde. Und beide stammen aus komplett unterschiedlichen Epochen.

Und doch eint Gletschergarten wie KKL sehr vieles. Sie gehören untrennbar zu Luzern, sind Teil des Images der Stadt. Sie prägen das Stadtbild, waren in ihrer Geschichte aber nicht nur unumstritten. Sie strahlen international aus und locken Besucher aus aller Welt an. Um solche Institutionen – Trendbegriff: Leuchttürme – entstehen lassen zu können braucht es nebst dem nötigen Kleingeld stets einen langen Atem und viel Überzeugungskraft. Das ist auch aktuell eindrücklich zu sehen am Beispiel der laufenden öffentlichen Debatte um den Bau des neuen Luzerner Theaters. Hier muss noch viel Wasser die Reuss hinunter fliessen bis zum Durchbruch.

Luzern und der ganzen Zentralschweiz ist zu wünschen, dass es auch in Gegenwart und Zukunft nicht an Gestaltungsfreude, Mut, Kreativität, Durchhaltewille und durchaus auch Kühnheit mangelt, um solcherlei Plätze, Institutionen, Bauwerke wie Gletschergarten und KKL zu schaffen. Als «Leuchttürme» müssen sie nicht per se internationale Strahlkraft haben. Aber sie sollen das Stadtbild derart klug und doch auch selbstbewusst ergänzen, dass sie problemlos Generationen überdauern, den Lebensraum bereichern – und die Einwohnerinnen und Einwohner mit ein bisschen Stolz erfüllen.