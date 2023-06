Kommentar «Chefsache» Polleralarm in Luzern – für die Sperrung der Altstadt braucht es unbedingt Augenmass Die Plätze in der Luzerner Altstadt sind zeitweise mit Lieferwagen und Autos zuparkiert. Das ist weder für Touristen noch für Einheimische ein schönes Bild. Poller und eine striktere Vergabe der Zufahrtbewilligungen sollen im Zentrum für Ordnung sorgen. Das ist gut so – wenn die wirtschaftlichen und touristischen Bedürfnisse zuverlässig berücksichtigt werden. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Solche Senkpoller will die Stadt an den Zufahrtsstrassen zur Altstadt installieren. Bild: Pius Amrein (10. 10. 2020)

Erst kürzlich ist es wieder passiert. Ein Auto mit italienischem Kennzeichen kurvte Anfang Mai mitten durch die Luzerner Altstadt auf den Kornmarkt – bis die Rathaustreppe die Irrfahrt beendete. Ein Kranfahrzeug musste das blockierte Auto befreien.

Dass solche intellektuellen Blindfahrten insbesondere bei Touristinnen und Touristen – und damit auch im weltbekannten Luzern – beobachtet werden können, ist keine Überraschung. Es sind aber weitaus nicht nur die Besucherautos, die in der Touristenstadt für teilweise chaotische Zustände sorgen – und zwar in der Altstadt, wo eigentlich Fahrverbot herrscht. Die Kernstadt gleicht tagsüber oft einem Parkplatz. Lieferwagen, Handwerkerautos, Taxis, Touristen fahren ein und aus.

Stichproben der Stadt zeigen, dass rund 40 Prozent ohne erforderliche Bewilligung im Zentrum herumkurven. Grund genug für die Behörden, nun mit den angekündigten Zufahrtsbarrieren loszulegen. Zunächst wohl im Testmodus sollen ab 2025 Senkpoller bei Grendel, Kapellplatz, Mühlenplatz und an der Krongasse/Reussbrücke installiert werden, die sich nur mit Berechtigung absenken lassen. Zudem wird die Schraube angezogen bei den Bezugsbedingungen für die Einfahrbewilligungen. Hotelgäste etwa sollen nicht mehr zufahren dürfen, das sei in anderen Städten auch so.

Verständlich, dass die Hoteliers geschäftsschädigende Einschränkungen befürchten. Ebenso sieht das Gewerbe Zeit- und Effizienzverlust kommen, wenn es mit Waren und Material nicht mehr unkompliziert zum Zielort gelangt. Die Betroffenen schlagen darum Polleralarm. Zu Recht?

Wenn Stadtrat und Behörden hier den Traum einer autofreien Stadt verwirklichen wollen, dann kann das tatsächlich rasch zu einem Albtraum werden. Entspannt darf man dem Plan indes entgegenschauen, wenn es wie angekündigt darum geht, den zu oft herrschenden Autowildwuchs einzugrenzen. Hierfür müssen aber die wirtschaftlichen und touristischen Bedürfnisse hoch gewichtet werden. Es braucht ergo eine Pollerlösung mit Augenmass, Flexibilität ist unabdingbar. Dass bei der Erarbeitung die Anspruchsgruppen zuverlässig eingebunden werden, versteht sich hoffentlich von selbst.