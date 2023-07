Kommentar «Chefsache» Regieren in Teilzeit? Die politische Verantwortung teilen, das ist heikel Eine Stadt in der Grösse Luzerns in einem 80-Prozent-Pensum regieren, damit das Amt vereinbar ist mit Familienpflichten. Muss möglich sein, findet die SP. Der Stadtrat hält von dieser Forderung nichts – und das ist richtig so. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Der Luzerner Stadtrat erteilt der Forderung nach Teilzeit-Exekutivämtern eine Absage (von links): Martin Merki, Franziska Bitzi Staub, Beat Züsli, Manuela Jost und Adrian Borgula. Bild: zvg/Dany Schulthess (Luzern, 28. 6. 2020)

«Zeitgemässe und familienfreundliche Arbeitsbedingungen»: zweifellos ein wichtiges, zukunftsträchtiges Thema. Ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatem hat zu Recht an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen. Dass diese Prämisse fragwürdigerweise inzwischen aber regelrecht kategorisch auch für Führungsaufgaben durchgesetzt werden soll, zeigt ein politischer Vorstoss: Der Luzerner Stadtrat soll nur noch Teilzeit arbeiten, damit auch Personen mit (junger) Familie dieses Amt ausüben könnten.

Einen Kantonshauptort mit über 80’000 Einwohnern im 80-Prozent-Pensum regieren? Der Luzerner Stadtrat bremst die Forderung der SP erfreulicherweise recht unzimperlich aus: «Die politische Verantwortung ist unteilbar.» Stadträte seien von der Bevölkerung in ein Amt gewählt, an das hohe Erwartungen auch in Sachen Verfügbarkeit gestellt würden. Das sogenannte Topsharing sei darum nicht möglich. Sie seien auch keine Verwaltungsangestellten, keine gewöhnliche Arbeitnehmenden. Richtig. Mehr gibt es nicht zu sagen.

Um die Teilung der Verantwortung geht es auch in einem Vorstoss von Grünen, SP, GLP, Mitte und FDP: Der Grosse Stadtrat brauche eine Stellvertreterlösung für die Parlamentarier. Diese soll es erlauben, im Fall von Absenzen, etwa bei Krankheit, Militärdienst, Mutterschaft, Ersatzmitglieder einsetzen zu können. Parlamentarier sind Milizpolitikerinnen und -politiker. Dass es zu Absenzen kommt – auch weil etwa berufliche Anforderungen steigen –, ist nachvollziehbar.

Aber auch hier ist bei der Verantwortungsteilung grosse Skepsis angebracht. Denn es ist unrealistisch, dass nur sporadisch eingesetzte «Ersatzpolitiker» (die ja nicht einmal gewählt sind), Zeit und Motivation aufbringen können, sich permanent à jour zu halten. Diese Dossierkenntnis wäre aber zwingend für einen geordneten und glaubwürdigen Parlamentsbetrieb.

Fazit: Verantwortung teilen in Führungsaufgaben, das geht schon. Aber nicht per se als Grundprinzip. Schon gar nicht in der Politik, wo Frauen und Männer ad personam in Ämter gewählt werden. Denn wer politische Verantwortung tragen will, muss sich auch absolut dazu bekennen wollen.