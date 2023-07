Kommentar «Chefsache» Ruhe in der Stadt? Wer das will, muss aus dem Zentrum wegziehen Die Stadt Luzern versucht die Situation auf der Ufschötti in den Sommernächten zu beruhigen. Ziel: weniger Littering, Gewalt, Lärm, Drogenkonsum. Den Anwohnern gehen die Massnahmen zu wenig weit. Solche Nutzungskonflikte sind in einer Stadt nicht absolut lösbar, es braucht Konzessionen von allen Beteiligten. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Der nachtliche Ausgangsbetrieb auf der Luzerner Ufschötti sorgt bei Anwohnern seit langem für Unmut. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. 7. 2022)

Bunt, sommerfrisch, groovig und auch laut: Seit Donnerstag rollt es erstmals seit vier Jahren wieder, dass grosse, beliebte Sommerfestival in der Stadt Luzern. Luzern Live hat das Blue Balls abgelöst. Das Herzstück mit dem Freiluft-Festivalgelände zwischen Nationalquai und KKL bleibt indes gleich.

Bei zehn Festivaltagen an prominentester Lage mitten in der Stadt und mit Tausenden Besuchern wird Luzern Live nicht ohne Friktionen für die Einwohnerinnen und Einwohner vonstatten gehen. Man kennt das auch von der Fasnacht, vom Stadtfest, von den lauen mediterranen Nächten auf den Plätzen, in den Gassen, rund um den Bahnhof und auf dem Europaplatz. Lärm und Abfallproblematik sind die grössten Herausforderungen.

Der öffentlich-städtische Raum ist ein Tummelplatz für ganz verschiedene Anspruchsgruppen. Die Sogkraft einer attraktiven Stadt wie Luzern als Bühne für den sozialen Austausch, fürs Feiern und ja, auch fürs «Rumhängen», ist gewaltig. Nutzungskonflikte sind im urbanen Raum darum vorprogrammiert.

Aktuell zeigt sich das auch am Beispiel der Ufschötti. Tagsüber Park und Badi, mutiert der Ort am See in den Nächten zu einer Partywiese der Jungen. Seit der Pandemie hat sich der Publikumsaufmarsch massiv vergrössert, die Probleme ebenso: Drogenkonsum und -handel, Lärm, Littering, Gewalt. Die Polizei rückt in besorgniserregender Häufigkeit aus. Kein Wunder, dass eine Gruppe von Anwohnern längst genug hat und vom Stadtrat nun auch per Petition griffige Lösungen verlangt.

Solche Nutzungskonflikte werden sich nie eliminieren lassen. Wer im erweiterten Stadtzentrum wohnt und Ruhe will, wird sie hier nicht finden. Aber natürlich kann auch nicht einfach alles hingenommen werden, was sich in der Öffentlichkeit abspielt. Schon gar nicht, wenn Gewalt und Illegalität im Spiel sind. Vollends auflösen lassen sich diese Nutzungskonflikte nicht. Im Streitfall geht es nicht ohne Konzessionen. Im Fall der Ufschötti heisst das: Plakate mit Regeln aufstellen reicht nicht, die Stadt muss diese auch durchsetzen. Und die Anwohnerschaft kann nicht erwarten, dass um 22.00 Uhr, an diesem Ort in der heutigen Zeit, Nachtruhe herrscht.