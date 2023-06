Sollen Schulnoten weg? Wenn schon, dann mit aller Konsequenz

Die Stadtluzerner Volksschulen wollen die Prüfungsnoten abschaffen, zugunsten einer ganzheitlicheren Beurteilung der Schülerschaft in Textform. Bloss: Der Kanton hält per Gesetz auch weiterhin an Zeugnisnoten fest – am Ende der Semester gibt es also weiterhin eine Note 1 bis 6. Dieses Doppelgemoppel ist inkonsequent.

