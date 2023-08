Staatliche Sonnencrème – und was sonst noch?

Der SP schwebt vor, dass die Stadt Luzern für die Verteilung von Gratis-Sonnschutzmittel in den Badis sorgen soll. Kann so etwas wirklich eine öffentliche Aufgabe sein? Wofür ist der Staat eigentlich verantwortlich? Zum Glück sagt unsere Verfassung klipp und klar, was Sache ist.