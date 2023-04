Kommentar «Chefsache» Subventionen und Milliarden-Garantien versus Corona-Zinsen – ein heikler Mix Der Staat schüttet üppig Kultur-Subventionen aus und garantiert Milliarden Franken für die Rettung der CS. Praktisch gleichzeitig fordert er nun plötzlich Zinsen ein für Covid-Hilfskredite – kein Wunder, sorgt das bei den KMU für Unmut. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Sie haben mit Milliarden-Garantien die Credit Suisse vor dem Konkurs gerettet (von rechts): Bundespräsident Alain Berset, Finanzministerin Karin Keller-Sutter und SNB-Direktor Thomas Jordan. Bild Peter Klaunzer/ Keystone (Bern, 19. 3. 2023)

Der Zuger Comedian Michael Elsener ist eine nationale Grösse. Dass er mit seiner Firma mit mehreren Angestellten rund eine halbe Million Franken an Corona-Ausfallentschädigungen und Subventionen erhalten hat, sorgt in der Zuger Kulturszene für Unmut. Steckt da mehr drin als der übliche Verteilkampf um Subventionstöpfe? Eher nicht. Es riecht auffällig nach einer innerkulturellen Neiddebatte, wie unsere Zeitung schon am Freitag festgehalten hat.

Kritische Fragen zu den grundsätzlichen Mechanismen der Kultursubventionen sind dennoch angezeigt. Und zwar einerseits hinsichtlich Grösse und Zahl der Honigtöpfe und andererseits bei den Vergabekriterien für die Steuergelder.

Bekanntermassen sind stattliche A-fonds-perdu-Zahlungen aus öffentlichen Kassen an die Kulturbranche courant normal. Das ist auch nicht per se schlecht, Kultur darf uns etwas wert sein. Da wir uns aber in Zeiten befinden, in denen die Zahl der Firmenkonkurse in höhere Sphären steigt als vor der Pandemie, kontrastieren solche Kulturzahlungen unschön mit den subventionslosen Alltagsrealitäten vieler KMU. So werden nun beispielsweise plötzlich die Corona-Hilfskredite für Firmen verzinst: Zu 1,5 Prozent bis 500’000 Franken (vorher: 0 Prozent), zu 2 Prozent wenn die Kreditsumme höher liegt (vorher: 0,5). Das hat der Bundesrat am 29. März auf Basis des Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetzes entschieden, längst nicht alle Kreditbezüger hatten diesen im Kleingedruckten vorgesehenen Systemwechsel auf dem Radar.

Das sorgt vielerorts für Irritationen. Denn je nach Kreditgeber sind die Bankbescheide erst in diesen Tagen eingetroffen – mit dem Hinweis, dass die Zinsen rückwirkend seit 1. April zu bezahlen seien. Dass dies, wenige Tage nach der bundesrätlichen Hilfeleistung beim CS-Debakel, auch Unmut weckt, ist nur verständlich. Ein Getränkehändler aus der Region schreibt unserer Zeitung: «Der Bund garantiert Milliarden von Franken, um die CS-Bank zu retten, die Millionen an Boni ausbezahlt hat, obwohl sie über mehrere Jahren negativ gewirtschaftet hat. Wir Kleinunternehmen sollen nun zinsen und die reichen Banker kommen ungeschoren davon! Das soll einer verstehen!»