Kommentar «Chefsache» Vernichtende Kritiken zum neuen Luzerner Theater – es droht eine Alibi-Diskussion Der Architekturwettbewerb fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das Siegerprojekt für das Neue Luzerner Theater ist bestimmt. Nun wünscht sich Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli eine «eingehende Diskussion». Ist das nach diesem Prozess und den bislang überwiegend negativen Reaktionen überhaupt noch möglich? Zweifel sind angebracht. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Andreas Ilg (links) und Marcel Santer von Ilg Santer Architekten vor einer Visualisierung ihres Siegerprojektes «überall» für ein neues Luzerner Theater. Bild: Philipp Schmidli/ Keystone (Luzern, 15. Dezember 2022)

Die Weichenstellung für ein neues Luzerner Theater sorgt für zahlreiche, emotionale und anhaltende Reaktionen. Der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs mit dem Namen «überall» polarisiert seit der Veröffentlichung Mitte Dezember maximal.

Ob in Leserbriefen, Kommentarfeldern, sozialen Medien: In den Urteilen geht es fast ausschliesslich um das äussere Erscheinungsbild. Fazit: «überall» kommt alles andere als überall an. Das Siegerprojekt passe auf keinen Fall ans Reussufer neben die Jesuitenkirche, so die überwiegende Mehrheit. «Optische Katastrophe», «Gebäude wie ein Kartenhaus» oder «ein blinder Getreidebunker» sind noch die netteren Bezeichnungen. Der grosse Vorteil des Entwurfs wird kaum gewürdigt: Mit dem Erhalt des bestehenden Theatergebäudes werden die Vorbehalte von Denkmal- und Ortsbildschutz quasi pulverisiert.

Nichtsdestotrotz muss die Flut von negativen Reaktionen den Verantwortlichen zu denken geben. Stadt- und Jurypräsident Beat Züsli sagt: «Ich wünsche uns in Luzern eine eingehende Diskussion über das Neue Luzerner Theater.» Das tönt reichlich zynisch, jetzt, wo das Siegerprojekt feststeht nach einem Wettbewerb, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief und von einer reinen Fachjury beurteilt wurde. Zur Erinnerung: Noch im Sommer 2021 war eine öffentliche Jurierung vorgesehen, bei der das Publikum zwar nicht mitentscheiden, aber den Beurteilungsprozess mitverfolgen hätte können. Doch schon kurz darauf wurde der Plan gekippt.

Kann die vom Stadtpräsidenten erhoffte Diskussion überhaupt noch richtig geführt werden? Es riecht eher nach Alibi-Übungen. Ein Beispiel: Der Theaterklub lädt am kommenden Mittwoch zu einer Veranstaltung mit dem Titel «Weiterbauen statt neu bauen» in die Luzerner Kornschütte, um «die Diskussion mit Befürwortern und Gegnern zu suchen». Bloss: Gemäss dem Programm sind alle Podiumsteilnehmer Mitglieder der Wettbewerbsjury. Eine Rechtfertigungsübung?

Es ist nicht der Zeitpunkt, um über dem kühnen Siegerprojekt bereits den Stab zu brechen. Denn Luzern braucht an diesem prominenten Ort eine mutige Lösung. Und «überall» ist noch weit davon entfernt, betoniert zu werden. Ein erster Entwurf erfährt bekanntlich so oder so noch Änderungen.