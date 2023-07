Kommentar Coiffeuse ist ebenso gut wie Chauffeur – unfeine VBL-Werbung für Jobwechsel Die Arbeitslosenquote ist tief wie nie, der Kampf um Fachkräfte entsprechend hart – auch zwischen unterschiedlichen Branchen. Dass nun die Kritik an einer Jobwechsel-Kampagne der Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern (VBL) neu aufflammt, ist darum keine Überraschung. Zeit also für einen neuen, kreativen Ansatz bei der Suche nach Busfahrerinnen und -fahrern. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

So suchen die Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern seit einigen Jahren Quereinsteiger für den Beruf als Buschauffeur oder -chauffeuse. Nun flammt die Kritik an der Kampagne neu auf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. 7. 2023)

Die Zahl der Arbeitslosen ist unter die 2-Prozent-Marke gefallen. Kaum je war die Arbeitslosenquote in der Schweiz so lange so tief, wir haben faktisch Vollbeschäftigung. Der Stellenmarkt quillt über, Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Arbeitgeber müssen darum ordentlich kreativ sein, wenn sie mit ihren Jobs die Aufmerksamkeit möglichst vieler Bewerberinnen und Bewerber wecken wollen.

Auch im Ausland wird inzwischen nach Fachkräften gesucht, so zum Beispiel bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Luzern (VBL). Seit Jahren ist es schwierig, fürs Lenkrad der Busse genügend Personal zu finden. Und seit Jahren suchen die VBL auch nach Quereinsteigern mit diesen Slogans: «Früher Coiffeuse, heute VBL-Chauffeuse». Oder: «Früher Koch, heute VBL-Chauffeur». Dass die VBL dies grossflächig auf ihre Busse schreiben, ist strategisch definitiv richtig. Und auch inhaltlich ist es zielgruppengerecht, ist doch der Busfahrerberuf oftmals ein klassischer Umsteigejob.

Dennoch ist es kein Wunder, dass in Zeiten des harten Wettbewerbs um Fachkräfte die Kritik am Subtext der VBL-Kampagne neu aufkommt. Ist der Buschauffeurberuf denn besser als derjenige einer Coiffeuse? Natürlich nicht. So gesehen also nicht gerade die feine, faire Art von Jobwerbung. Besser: die angejahrte Kampagne von den Bussen entfernen und eine neue, kreative starten. Warum nicht etwa offensiv mit den ordentlichen Einstiegslöhnen werben?