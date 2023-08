Kommentar Die Abfallgebühren müssen schnell sinken Die Abfallentsorger in der Region Luzern verzeichnen spektakuläre Gewinne. Einer raschen Senkung der Abfall-Grundgebühr darf deshalb nichts im Wege stehen. Robert Knobel Drucken Teilen

Ein Real-Lastwagen unterwegs auf Abfalltour. Bild: Manuela Jans-Koch/LZ

Die Zentralschweizer Abfallverbände haben Grund zur Freude: Die KVA Renergia, die ihnen zum grössten Teil gehört, hat mit dem Stromverkauf enorm viel Geld verdient. Davon profitieren die Abfallverbände direkt. Der grösste von ihnen, Real Luzern, konnte seinen Gewinn 2022 verdoppeln.

Die FDP fordert, dass diese Gewinne an die Bevölkerung zurückfliessen. Das ist vernünftig. Denn Renergia und Abfallverbände erfüllen in erster Linie eine öffentliche Aufgabe: Sie müssen die Abfallentsorgung sicherstellen und nicht möglichst viel Geld verdienen.

Eine Gewinnbeteiligung der Bevölkerung ist aber gar nicht so einfach. Vom Renergia-Geld geht nur ein Teil an die Abfallverbände, und diese müssten es wiederum an die Gemeinden weitergeben. Und dort dürfte es wohl nicht einfach in die Gemeindekasse fliessen, sondern müsste zweckgebunden im Abfallbereich investiert werden.

Die FDP fordert daher, die Güselsack-Gebühr zu senken. Das ist aber keine gute Idee. Denn die Gebühr muss hoch genug sein, damit die Bevölkerung weiterhin fleissig Glas, Metall und Papier trennt. Viel sinnvoller wäre die Senkung der Abfall-Grundgebühr, welche die FDP ebenfalls vorschlägt. Die Gebühr müssen Hausbesitzende jährlich zahlen und sie wird den Mieterinnen und Mietern via Nebenkosten weiterverrechnet. Gemäss dem Abfallreglement der Luzerner Real-Gemeinden hat die Gebühr lediglich den Zweck, ungedeckte Kosten zu decken. Doch solche gibt es im Moment ganz offensichtlich nicht. Die Abfall-Grundgebühr muss deshalb baldmöglichst und massiv gesenkt werden.