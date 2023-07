Kommentar Drohende Fahrplanverschlechterungen für Luzern: Vom Wallis lernen und weiterkämpfen Das Angebotskonzept 2035 für den Bahnverkehr wirft Fragen auf. Zentralschweizer Bundespolitikerinnen und -politiker müssen endlich mit vereinter Stimme für besseren ÖV kämpfen. Robert Knobel Drucken Teilen

Der Bahnhof Luzern. Leserbild Walter Huwiler

Die Chancen für einen neuen unterirdischen Bahnhof in Luzern sind intakt – aber ein Vollausbau zur Durchmesserlinie bleibt vorerst wohl Wunschdenken. Auch der Zimmerbergtunnel, ein enorm wichtiges Projekt für die Strecke Luzern–Zug–Zürich, kommt wohl erst 2037 – Jahre später als ursprünglich geplant.

Von den Ausbauten der Schieneninfrastruktur hängt letztlich die Attraktivität des Fahrplans ab. Wenig überraschend kommen jetzt auch hier irritierende Signale aus Bern. Gemäss dem aktualisierten Angebotskonzept 2035 werden fast alle Verbindungen von Luzern in andere Städte langsamer und umständlicher. Die Fahrzeit nach Bern, Basel, Lausanne oder Lugano verlängert sich, zudem muss man mehr umsteigen: Ins Tessin, in die Romandie und an den Flughafen sollen die Direktzüge abgebaut werden. Vom Ausland wird Luzern abgehängt.

Das zeigt: Der Kampf um einen attraktiven ÖV in der Zentralschweiz ist noch nicht zu Ende. Führen müssen ihn die Kantonsregierungen und die Zentralschweizer Bundesparlamentarier. Diese zeigten sich zunehmend alarmiert, dass Luzern beim Bahnausbau leer ausgehen könnte. Sie zeigen sich aber auch zunehmend macht- und hilflos. Die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür brachte es kürzlich bei einer Debatte über den Durchgangsbahnhof selbstkritisch auf den Punkt: «Andere Regionen wie etwa das Wallis sind knallhart im Fordern.» Zur Einordnung: Das Wallis hat 10 Vertreterinnen und Vertreter im Bundeshaus, die Zentralschweiz 29. Was braucht es noch, damit diese ihr Gewicht endlich nutzen?