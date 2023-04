Kommentar Es braucht mehr Alterswohnungen in der Agglomeration Luzern Viele Senioren in der Agglomeration Luzern, die bei leichter Pflegebedürftigkeit ins Heim gehen, tun dies wohl mangels Alternativen. Robert Knobel Drucken Teilen

Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region bei der Luzerner Zeitung. Fotografiert am 23.12.2019 in Luzern Dominik Wunderli

Eine Wohnung in der Alterssiedlung Guggistrasse in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein

Ein Pflegeheim ist zum Pflegen da, würde man meinen. Doch in den Heimen der Agglomeration Luzern ist ein Viertel der Bewohnerinnen und Bewohner nur leicht pflegebedürftig und braucht weniger als 40 Minuten Betreuung pro Tag.

Das ist nicht im Sinne des Grundsatzes «ambulant vor stationär», der zum Ziel hat, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange in der eigenen Wohnung leben können.

Der hohe Anteil an leicht pflegebedürftigen Personen ist vor allem ein städtisches Phänomen. Das mag damit zu tun haben, dass Familien- und Nachbarschaftsstrukturen weniger ausgeprägt sind als auf dem Land – und die Leute deshalb schneller ins Heim gehen. Andererseits investiert gerade die Stadt Luzern enorm viel, um betagten Menschen das Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Dass diese Bemühungen nicht stärker fruchten, hat wohl auch mit dem Angebot zu tun: Die Dichte an Pflegebetten ist in der Stadt massiv höher als auf dem Land. Und die Heime befinden sich meist an attraktiven, zentralen Lagen.

Den Entscheid der Betroffenen, ins Heim zu gehen, gilt es grundsätzlich zu respektieren. Es ist aber anzunehmen, dass viele von ihnen den Entscheid auch mangels Alternativen getroffen haben. Sie wären vielleicht schon glücklich gewesen, in eine barrierefreie Wohnung zu ziehen. Doch diese sind Mangelware. Es ist daher zentral, nicht nur in ambulante Dienste zu investieren, sondern auch in den Bau von altersgerechten Wohnungen.