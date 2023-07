Kommentar Ferienbetreuung ausweiten? Prüfen ja, aber Luzerns Angebot ist schon grosszügig Zeiten und Bedürfnisse ändern sich. Darum wäre die Prüfung eines SP-Anliegens zur Betreuung von Kindern in den Schulferien nicht verkehrt. Roman Hodel Drucken Teilen

Endlich Schulferien! Was die Kinder freut, bereitet manchen Eltern Kopfzerbrechen. Wer betreut den Nachwuchs, wenn Mama und Papa arbeiten müssen? Nicht alle Eltern haben Grosseltern zur Stelle, können oder wollen ihre Ferientage gestaffelt beziehen – und selbst dann reicht es nicht, um alle 14 Schulferienwochen im Jahr abzudecken. Gut daher, gibt’s in grösseren Gemeinden Ferienhorte der Volksschulen. Klar, diese sind nicht gratis – aber der Tarif ist in der Regel vom Einkommen abhängig.

Kinder werden in grösseren Gemeinden auch während den Ferien betreut. Symbolbild: Ridofranz

Die Stadt Luzern als mit Abstand grösste Gemeinde der Zentralschweiz deckt bei der Betreuung heute 11 der 14 Wochen ab. Dass ausgerechnet die erste Sommerferienwoche und die Weihnachtsferien nicht dazuzählen, dürfte mit der dann fehlenden Nachfrage zusammenhängen. Trotzdem: Die entsprechende Verordnung ist seit zwölf Jahren in Kraft. Zeiten und damit Bedürfnisse ändern sich. Insofern wäre es nicht verkehrt, wenn der Luzerner Stadtrat prüfen würde, ob eine Ausweitung des Ferienhorts auf alle 14 Wochen Sinn macht, wie dies die SP in einem Vorstoss fordert. Die Abklärungen könnten aufzeigen, ob und wie ein ausgebautes Angebot finanziell und personell zu verkraften wäre.

Ungeachtet dessen: Viele, vor allem kleinere Zentralschweizer Gemeinden, können schon gar keinen Ferienhort anbieten. So gesehen bietet die Stadt Luzern bereits heute eine vergleichsweise grosszügige Lösung an.