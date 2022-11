Kommentar Fragwürdige «Bürger-Allianz» bei den Kantonsratswahlen Die Listenverbindung zwischen Mitte, FDP, SVP und GLP könnte unerwünschte Folgen haben – für die Parteien, aber auch für die Politik der Stadt Luzern. Robert Knobel Drucken Teilen

In der Stadt Luzern wollen Mitte, FDP, SVP und GLP 2023 gemeinsam in die Kantonsratswahlen ziehen. Dieser geballte bürgerliche Block steht somit der SP/Grünen-Allianz gegenüber.

Listenverbindungen sind legitime Mittel, um die Erfolgschancen der beteiligten Parteien zu erhöhen. Die vier Stadtluzerner Ortsparteien betonen denn auch, ihre Liebe sei rein arithmetischer Natur.

Doch das ist Augenwischerei. Ein links stehender GLP- oder Mitte-Anhänger wird sich zweimal überlegen, ob er seine Stimme auch diesmal seiner Partei geben will, wenn er riskiert, indirekt auch die SVP zu unterstützen. Es würde nicht erstaunen, wenn die Person am Ende zur SP-Liste greifen würde.

Auch die treue SVP-Wählerin steht 2023 vor dem Dilemma: Will sie mit ihrer Stimme wirklich auch diejenige Partei (Mitte) unterstützen, welche in der Stadt Luzern noch vor Kurzem jegliche Kooperation mit der Volkspartei kategorisch ablehnte? Oder gar der GLP zu einem zusätzlichen Sitz verhelfen, welche 2019 noch an der Seite der SP kämpfte?

Für die Parteien mag sich eine derart grosse Listenverbindung rechnen, doch Verliererin ist das Stimmvolk, welches nur noch zwischen zwei grossen Blöcken (links oder bürgerlich) wählen kann.

Sollte der grosse Schulterschluss auch bei den städtischen Wahlen 2024 greifen, hätte dies längerfristige Folgen für die Stadtpolitik: In der Stadt Luzern stehen sich die beiden Blöcke schon heute statisch und oft unversöhnlich gegenüber. Eine parteiumspannende Allianz von GLP bis SVP würde diesen Zustand auf Jahre zementieren. Dies kaum zum Nutzen der Stadt.