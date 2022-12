Kommentar Frauenfussball-EM wäre ein gutes Schaufenster für die Region Es geht zwar nur um drei Gruppenspiele in der Swisspor-Arena – trotzdem wären die zwei Millionen Franken, die die Stadt Luzern dafür ausgeben will, gut investiertes Geld. Roman Hodel Drucken Teilen

Die Frauenfussball-EM 2025 soll nach Luzern kommen. Gut so! Immerhin handelt es sich um Europas grössten Sportanlass für Frauen – und die Gelegenheit, sich als Austragungsort zu empfehlen, dürfte sich so schnell nicht wieder bieten. Denn nimmt das Interesse an der Uefa Women's Euro weiter zu wie in den letzten Jahren, dürfte dieser Event für ein kleines Stadion wie die Swisspor-Arena wohl bald zu gross sein. Weiter sind die zu erwartenden Fanmassen in der Zahl überschaubarer als beim Pendant der Männer – und somit für eine Stadt von der Grösse Luzerns zu bewältigen.

Die Schweizer Frauenfussball-Nati-Spielerin Lia Wälti (rechts) im Match gegen Schwedens Rebecka Blomqvist an der Uefa Women's EURO 2022 in England. Bild: Tim Keeton/EPA (Sheffield, 13. Juli 2022)

Wer dieses Turnier unterstützt, kann sich aber auch rühmen, den Frauenteamsport generell zu fördern und für Gleichstellung einzustehen. Gerade zwischen Männer- und Frauenfussballprofis liegen noch Welten, insbesondere was das Salär betrifft. Zu gönnen wäre der Gästeaufmarsch ausserdem der Hotellerie und den Gastrobetrieben, die arg unter der Pandemie gelitten haben und teils noch immer leiden.

Ob die EM dem Frauenfussball in der Region allerdings zusätzlichen Schub verleiht, wie dies Luzerns Stadtpräsident erwartet, wird sich zeigen. Es wären auch nur drei Gruppenspiele hier. Sobald die Spannung im Turnier steigt, wird die Musik woanders spielen. Dafür muss Luzern mit 2 Millionen Franken klar weniger tief in die Tasche greifen als Städte mit Finalspielen – Bern etwa macht 6, Zürich gar 18,45 Millionen locker. Auch das ist gut.