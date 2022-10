Kommentar Freie Fahrt für Tempo 30 Dass Teile der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke zu einer Tempo-30-Zone werden sollen, zeugt von einem Paradigmenwechsel. Matthias Stadler Drucken Teilen

Die Hauptachse durch Emmenbrücke soll saniert werden. Ab 2024 fahren die Bagger auf. Mit den Bauarbeiten einhergehen wird auch eine Temporeduktion von heute 50 Kilometern pro Stunde auf 30, wie der Kanton entschieden hat. Da es eine Kantonsstrasse ist, hat dieser das Sagen.

Bald soll hier nur noch 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen: die Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Bild: Patrick Hürlimann (13. Oktober 2022)

Es ist nicht die erste und vor allem nicht die letzte Strasse, die in der Region zu Tempo 30 umdisponiert wird. Auch andere Zentralschweizer Kantone und Gemeinden drosseln das Tempo: Der Kanton Uri führte in Bürglen 2018 auf der Hauptstrasse im Dorf – notabene diejenige, die auf den beliebten und häufig befahrenen Klausenpass führt – Tempo 30 ein.

Rund um den Kolinplatz in Zug herrscht seit dem Frühjahr 2021 das neue Temporegime. Und im nidwaldnerischen Dallenwil gibt es derzeit Bestrebungen, das niedrigere Tempo flächendeckend einzuführen. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen.

Emmenbrücke und der Kanton Luzern befinden sich also in bester Gesellschaft. Es wird klar: Die Fronten haben sich aufgeweicht. Selbst der Emmer SVP-Fraktionschef stellt sich nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben. Er sieht die Chancen, die eine tiefere Tempolimite mit sich bringen. Von den Gemeinden, die Tempo 30 eingeführt haben, will kaum eine das alte Limit wieder zurück. Und auch aus der Bevölkerung hört man nur selten Stimmen, die sich das frühere Regime zurückwünschen. Deshalb gilt auch auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke: Freie Fahrt für Tempo 30.