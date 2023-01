Kommentar Frischer Wind tut Luzern gut: Im Stadtrat werden gleich drei Sitze frei Mit der Rücktrittsankündigung von Martin Merki (FDP) ist die Ausgangslage für die Stadtratswahlen 2024 vorerst klar. Die Zeichen stehen auf Neuanfang. Robert Knobel Drucken Teilen

Der Luzerner Stadtrat Martin Merki (FDP) hat für nächstes Jahr seinen Rücktritt bekanntgegeben. Somit ist die Ausgangslage für die Wahlen 2024 fürs Erste geklärt: Stadtpräsident Beat Züsli (SP) und Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) treten wieder an – die übrigen drei Sitze (FDP, GLP, Grüne) sind vakant.

Damit wird sich die Zusammensetzung des Stadtrats erstmals seit über einem Jahrzehnt deutlich verändern. Die Zeichen stehen auf Neuanfang – so wie bereits dieses Jahr auch in der Kantonsregierung. Der frische Wind wird der Stadtluzerner Politik auf jeden Fall guttun.

Die FDP wird keine Mühe haben, ihren Stadtratssitz zu halten. Sie ist die stärkste und stabilste bürgerliche Kraft in der Stadt. Merki wurde jedes Mal mit Glanzresultaten gewählt. Gleiches gilt für die Grünen, die den Sitz von Adrian Borgula problemlos verteidigen werden.

Hochumstritten ist dagegen die Nachfolge von Manuela Jost (GLP). Die SP hat gute Chancen, diesen Sitz zu erobern. Wenn die Bürgerlichen das verhindern wollen, müssen sie die GLP-Kandidatur unterstützen oder eine parteilose Person aufstellen, die auch für Linke wählbar ist. Dass Mitte oder FDP einen zweiten Sitz ergattert oder die SVP erstmals in den Stadtrat einzieht, ist hingegen wenig realistisch.

So oder so werden die Parteien die Regierungsratswahlen im Frühling abwarten. Denn dort gibt es drei Kandidatinnen, die – falls sie den Sprung in die Regierung verpassen – 2024 gute Aussichten auf eine zweite Chance in der Stadt hätten: Ylfete Fanaj (SP), Claudia Huser (GLP) und Christa Wenger (Grüne).