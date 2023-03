Kommentar Jetzt braucht es personalisierte Tickets Wie soll die Fangewalt rund um Fussballspiele verhindert werden? Darüber diskutiert die Schweiz seit Jahren. Dabei liegt die Lösung bereit: Personalisierte Tickets könnten helfen, bekannte Chaoten fernzuhalten. Martin Messmer Drucken Teilen

Mit einer ID-Pflicht wollen die Sicherheitsverantwortlichen künftig die Fans, hier Basler in der Swisspor-Arena, besser kontrollieren können. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Nach den erneuten Randalen von Chaoten des FC Basel in Luzern ist endgültig klar: Die Bürgerinnen und Bürgern haben es wirklich satt. Davon zeugen etliche Leserreaktionen. So fürchtet man sich teils sogar davor, während Spielen die Wohnungen zu verlassen.

Dennoch wehrt man sich beim FCL und in Teilen der Politik gegen personalisierte Tickets. Diese würden Krawalle ausserhalb der Stadien nicht verhindern, heisst es.

Dem ist entgegenzuhalten: Es ist die Anonymität, die Chaoten schützt, inner- und ausserhalb der Sportstätten. Zudem: Unverbesserliche, die mit einem Rayon- oder Stadionverbot belegt sind, würden durch ID-Kontrollen erkannt, wenn diese mit der Hooligan-Datenbank abgeglichen werden. Das wäre ergo definitiv eine Hürde, um an ein Auswärtsspiel zu reisen. Und Fans ohne Auflagen würden es sich auch zweimal überlegen, ob sie im Stadion – wie an jedem Match – verbotene Pyros zünden wollen. Dank der ID stünden die Chancen höher, sie zu identifizieren.

Der EVZ führt im Gästesektor seit Jahren ID-Checks durch – mit Erfolg. Man könne inner- und ausserhalb des Stadions die Sicherheit besser gewährleisten, es gäbe kaum mehr Probleme, so der EVZ. Auch sind die Sicherheitskosten gesunken. Wieso soll also das beim FCL nicht möglich sein?

Das findet auch die Luzerner Regierung: Sie scheint sogar zu einem Alleingang im Kanton bereit, sollte keine schweizweite Lösung realisiert werden. Gut so.