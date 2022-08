Kommentar Luzerner Car-Probleme: Die Stadtpassage ist zwar unausgereift – aber sie könnte mehrheitsfähig sein Der Luzerner Stadtrat setzt auf eine Parkierungslösung für Reisecars beim Kantonsspital. Das ist riskant, aber richtig. Christian Peter Meier Drucken Teilen

Wie weiter mit dem Gruppentourismus in Luzern? Und wohin mit den lästigen Reisecars? Auf diese Fragen gibt der Luzerner Stadtrat endlich klare Antworten: Erstens heisst er Gäste grundsätzlich willkommen – selbst wenn sie geballt auftreten – und spricht sich zweitens für eine Infrastrukturlösung aus. Konkret sollen die Cars in einem zusätzlichen Untergeschoss beim Luzerner Kantonsspital (Luks) Platz finden; dort wird ohnehin ein Parkhaus gebaut. Vom Luks aus sollen die Touristinnen und Touristen in einer unterirdischen 800-Meter-Passage mitten in die Altstadt geführt werden.

Mit diesem Bekenntnis favorisiert der Stadtrat zwar ein unausgereiftes Projekt. Und er setzt sich erst noch unter Zeitdruck: Viele offene Fragen müssen schnell beantwortet werden, sonst ist der Zug abgefahren. Denn das Luks wird mit der Realisierung seiner Gebäude nicht auf eine zögerliche Stadt warten. Das Risiko, dass die sogenannte Stadtpassage scheitern könnte, ist also beträchtlich.

Trotzdem hat der Stadtrat richtig entschieden: Denn die noch junge und politisch nicht vorbelastete Idee einer Interessengemeinschaft könnte tatsächlich mehrheitsfähig sein: Schliesslich wird das Parkhaus ohnehin entstehen und könnte so einem weiteren Zweck dienen; die Passage wiederum wäre als neue Fussgänger- und vielleicht sogar Veloverbindung auch für Einheimische attraktiv. Das könnte auch die Links-Grünen zu einem Ja bewegen. Ohne sie wird derzeit in der Stadt Luzern gar nichts gebaut.