Kommentar Määs auf dem Inseli: Späte Einsicht nach der Achterbahnfahrt Jetzt also doch: Der Luzerner Stadtrat will, dass die Määs auf dem Inseli bleibt. Betrüblich, dass es dafür zuerst den Druck einer Volksinitiative brauchte. Robert Knobel

Die Luzerner Määs soll auf dem bisherigen Platz hinter dem KKL bleiben: Der Stadtrat will das Inseli so umgestalten, dass ein Lunapark auch künftig möglich bleibt. Das beweist, dass die polarisierte Luzerner Stadtpolitik durchaus - wenn auch selten - zu Konsens fähig ist. Nun sind so gut wie alle zufrieden gestellt: Die Mehrheit der Bevölkerung, die 2017 eine Inseli-Aufwertung forderte - und auch all jene, für die ein Inseli ohne Herbstmesse undenkbar ist.

Unerfreulich ist aber der auffällige Schlingerkurs, der dem vernünftigen Entscheid voranging: 2017 versicherte der Stadtrat, dass die Määs von einer Umgestaltung des Inseli-Parkplatzes nicht tangiert sei. 2022 hiess es plötzlich, auf einem grünen Inseli seien keine Chilbibahnen möglich. Zudem wurde einfach behauptet, die Määs stehe den Bauarbeiten für den Durchgangsbahnhof im Weg – was sich jetzt, nach Abklärungen mit den SBB, als falsch herausstellt.

Am Ende hat wohl die Määs-Initiative, mit ihrer Rekordzahl von über 5000 Unterschriften, den Sinneswandel herbeigeführt. Sie fordert den Erhalt der Määs auf dem Inseli. Wird sie angenommen (wovon auszugehen ist), haben die Bürgerlichen den Beweis erbracht, dass sie ihre Oppositionsrolle in Luzern auch konstruktiv zu nutzen wissen.

Der Stadtrat hätte sich den Umweg über eine Volksabstimmung ersparen und die eigene politische Glaubwürdigkeit stabil halten können: Wenn er von Anfang an nicht nur für ein attraktives Inseli, sondern auch für die Määs eingestanden wäre.