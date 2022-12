Kommentar Mediterrane Nächte in Luzern: Zielkonflikte müssen minimiert werden Stadtluzerner Restaurants dürfen auch im Sommer 2023 länger öffnen. Dass das Projekt in geordneten Bahnen gelenkt wird, ist gescheit. Die Bedürfnisse der Anwohnern sind zu schützen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Drucken Teilen

Der Aufenthalt auf öffentlichen Plätzen erfreut sich schon seit mehreren Jahren zunehmender Beliebtheit. Und die Zentralschweiz kennt bekanntlich viele lauschige Orte, die auch nachts zum Verweilen einladen. Die Pandemiezeit hat zudem mit Gastroangeboten unter freiem Himmel ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die sogenannte Mediterranisierung weiter beschleunigt hat. Der öffentliche Raum wird attraktiviert. In Zug, Stans, Sursee, Altdorf, Sarnen, überall.

Klar ist, dass eine Zentrumsstadt wie Luzern eine überdurchschnittliche Anziehungskraft hat. Und dass damit die Nachfrage nach Freiluft-Angeboten auch überdurchschnittlich hoch ist. Luzern hat dem im vergangenen Sommer mit dem Pilotprojekt «mediterrane Nächte» erstmals Rechnung getragen. Gegen 50 Gastrobetriebe nutzten die Möglichkeit, ihre Terrassen und Aussenbereiche freitags und samstags bis 1 Uhr statt nur bis Mitternacht offen zu halten. Die breite Akzeptanz hat die Stadt nun dazu bewogen, den Versuch auch im nächsten Sommer weiterlaufen zu lassen.

Lärm, Littering, gestörte Nachtruhe – es ist keine Überraschung und auch sehr verständlich, dass diese Ausweitung Anwohnern sauer aufstösst. Wenn deren Bedürfnisse nicht so gut wie möglich geschützt werden, wird der unvermeidbare Zielkonflikt umso grösser. Tatsache ist aber auch: Die Mediterranisierung lässt sich nicht aufhalten. Und darum ist es gescheiter, wenn sie in geordnete Bahnen gelenkt wird. So wie in Luzern.