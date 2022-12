Kommentar Nein zu Polit-Standaktionen in Center – Eigentümerin schiesst übers Ziel hinaus Dass im Innern eines Einkaufscenters keine politischen Aktionen möglich sind, ist noch nachvollziehbar – aber vor dem Eingang nicht. Roman Hodel Drucken Teilen

Gerade in einer direkten Demokratie gehört es zum Standard, dass die Parteien auch in Zeiten von Social Media persönlich auf die wählende und abstimmende Bevölkerung zugehen können, ja müssen. Schliesslich wollen sie die Leute von ihren Köpfen, ihrer Meinung, ihrer Politik überzeugen. Allerdings nützen solche Standaktionen nur etwas, wenn sie an einem belebten Ort stattfinden. In vielen Dörfern bedeutet dies: Dort, wo die Läden sind. So war's auch in der Luzerner Vorortsgemeinde Buchrain, wo alle Parteien das Einkaufscenter Tschannhof als Plattform nutzten.

Aussenansicht des Einkaufscenters Tschannhof. Auch auf dem Areal selber werden politische Aktionen nicht mehr bewilligt. Bild: Manuela Jans-Koch (Buchrain, 7. November 2019)

Dass die Luzerner Pensionskasse (LUPK) als Eigentümerin dies auf dem ganzen Areal nicht mehr will, ist nur bedingt nachvollziehbar. Zwar sind politische und religiöse Aktionen in den meisten Zentren untersagt. Doch die dem Tschannhof ähnliche Ladengasse in Ebikon gestattet es vor den Eingängen. Selbst die Mall of Switzerland gewährte der Gemeinde Ebikon kürzlich Gastrecht, damit diese die Neubauprojekte des Höfli-Schulhauses einem breiteren Publikum präsentieren konnte.

Seltsam ist die Argumentation, wonach die Eigentümerin mit diesem Entscheid die Interessen der Mieterinnen und Mieter wahrt. Fragt man bei einigen nach, so hatten sich diese nicht daran gestört oder zumindest nicht interveniert. Die LUPK könnte die Aktionen wenigstens vor den Eingängen wieder ermöglichen. Als öffentlich-rechtliche Anstalt müsste sie eigentlich ein Interesse an einer politisch gut informierten Bevölkerung haben.