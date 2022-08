Kommentar Nicht alles an Airbnb ist des Teufels Der Luzerner Stadtrat zeigt auf, wie er die Auswüchse der beliebten Unterkunftsplattform in den Griff kriegen will. Nun gibt es für die Bevölkerung drei Optionen – sie hat damit die Qual der Wahl. Matthias Stadler Drucken Teilen

Wie weiter mit Airbnb-Angeboten in Luzern? Voraussichtlich kommenden März kann die Stadtbevölkerung darüber abstimmen. Symbolbild: Friso Gentsch / DPA

Der Gruppentourismus hat einen schlechten Ruf. Sei es in Barcelona, in Venedig oder in Luzern: Die Zukunft gehört den Individualtouristen. Das hat die Onlineplattform Airbnb schon vor Jahren erkannt und daraus ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt, das auf private Unterkünfte setzt. Sei es bloss ein Zimmer bei jemandem zu Hause oder gleich eine ganze, ausschliesslich zur Kurzvermietung eingerichtete Wohnung.

Das Geschäftsmodell bringt aber auch Probleme mit sich. Namentlich für die einheimische Bevölkerung, der in Zeiten von sowieso schon knappem Wohnraum durch Airbnb noch weniger Wohnungen zur Auswahl stehen.

Deswegen ist das Anliegen berechtigt, Airbnb klare Grenzen zu setzen. Ein Komitee will in Luzern der Plattform faktisch sogar den Garaus machen. Dem Stadtrat geht das indes zu weit, er will einen Mittelweg gehen und Kontingente einführen. Die dritte Variante wäre, einfach alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher.

Die Stadtbevölkerung hat voraussichtlich im März 2023 an der Urne die Qual der Wahl. Dabei gilt es zu bedenken, dass auch in Luzern mehr oder weniger Einigkeit darüber herrscht, dass der Individualtourismus gestärkt werden soll. Airbnb ist dabei ein wichtiger Player, hilft die Plattform doch dabei, dass Touristen länger in der Stadt verweilen. Nicht alles an Airbnb ist also des Teufels. Dem Anbieter zu viele Steine in den Weg zu legen, ist nicht zielführend. Ähnlich wenig, wie wenn man Airbnb einfach ungehindert machen lässt.