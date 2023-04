Kommentar Paragrafenreiterei beim neuen Luzerner Theater lenkt vom Wesentlichen ab Die Debatte um das neue Luzerner Theater droht zu einem Streit auf Nebenschauplätzen zu werden. Dabei sollte das eigentliche Projekt im Vordergrund stehen. Simon Mathis Drucken Teilen

Der Entwurf des neuen Luzerner Theaters sorgt seit Ende des letzten Jahres für Wirbel. Da mehrere Teilnehmende Beschwerde gegen den Entscheid des Preisgerichts eingereicht haben, ist das Projekt zurzeit blockiert. Aus rechtlichen Gründen können keine Preisgelder ausgelöst werden, weshalb die Architekten Ilg und Santer ihren Entwurf nicht überarbeiten dürfen.

So stellen sich die Architekten Ilg und Santer das neue Luzerner Theater vor. Visualisierung: PD

Egal, was man vom Siegerprojekt hält: Die Situation ist unbefriedigend. Zwar ist es rechtlich legitim, Rekurs einzulegen. Und doch hat der Architektenbund SIA Zentralschweiz recht, wenn er moniert, dass diese Beschwerden vom Kern der Sache ablenken. Überhaupt fallen einzelne Gegner des Projekts mit teilweise absurder Paragrafenreiterei auf. Die Behauptung etwa, das Wettbewerbsprogramm habe den Abbruch des Theaters geradezu gefordert, weshalb das Siegerprojekt ausgeschlossen werden müsse, ist nachweislich falsch.

Auszug aus dem Wettbewerbsprogramm. Screenshot: sma

Auch der Verweis auf historische Verträge wirkt bemüht. So soll eine Dienstbarkeit zwischen Stadt und Kanton von 1949 eine Überbauung des Theaterplatzes verunmöglichen. Aber: Sowohl die Stadt als auch der Kanton sitzen in der Projektierungsgesellschaft, eine Einigung dürfte reine Formsache sein. Denn über das Schicksal des neuen Luzerner Theaters werden letztlich nicht verstaubte Paragrafen entscheiden, sondern der Wille der Bevölkerung. Deshalb sollte die Aufmerksamkeit auf dem Projekt an sich liegen, nicht auf Nebenschauplätzen.