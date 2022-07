Kommentar Personalsuche der Luzerner Psychiatrie ist ein Hilferuf Noch dieses Jahr will die Luzerner Psychiatrie rund 15 zusätzliche Vollzeitstellen schaffen, um die Wartezeiten in den Ambulatorien zu verkürzen. Aber es mangelt schweizweit an Fachkräften. Und das ist ein Versäumnis der Politik. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Welche Wartezeit ist Menschen mit akuten psychischen Problemen zumutbar, bis sie in einer hoch entwickelten Region wie der Zentralschweiz behandelt werden? Sicher weniger als einige Wochen oder gar Monate. Aber genau so lange warten Patientinnen und Patienten in der Regel auf einen Termin für die Ambulatorien der Luzerner Psychiatrie (Lups). Das Problem hat sich über die Jahre zugespitzt – und hat räumliche und personelle Ursachen.

Die räumliche Ursache haben sowohl die Lups wie auch die Kantone Luzern, Nid- und Obwalden frühzeitig erkannt. Seit 2017 bilden die drei Kantone eine Versorgungsregion, was für die Psychiatrie einfachere Strukturen und mehr Flexibilität beim Personaleinsatz ermöglicht. Unmittelbar gelöst werden müssen hier der umstrittene Neubau der Klinik Sarnen und der Bau eines Kriseninterventionszentrums.

Düster sieht es auf der personellen Seite aus. Seit Jahren mangelt es im psychiatrischen Bereich an Fachkräften. Und das nicht nur in den Kliniken, sondern auch in den Praxen eigenständiger Psychiaterinnen und Psychiater. Die vorgezogene Stellensuche durch die Lups ist vor diesem Hintergrund als Hilferuf zu verstehen. Rund 15 Vollzeitstellen sollen noch dieses Jahr neu geschaffen werden. Woher sie kommen sollen, ist unklar. Bund und Kantone haben es in den letzten Jahren verpasst, den Zulassungsprozess für das Medizinstudium und die Weiterbildungen zu überdenken. Das rächt sich jetzt.