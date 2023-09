Kommentar Sicherheit geht vor – die Guuggete ist zu gross geworden für die Bahnhofhalle Warum den Anlass nicht auf den Europaplatz oder das Inseli verschieben und dort eine Guuggerbühne aufstellen? Roman Hodel Drucken Teilen

Die Bahnhof-Guuggete 2024 im Luzerner Bahnhof ist abgesagt. Diesmal nicht wegen Corona, sondern wegen gestiegener Sicherheitsauflagen. Ein Schock fürs Fasnachtsherz, gilt der Anlass doch als DER inoffizielle Start in die Fasnachtszeit. Unter den Tausenden Besucherinnen und Besuchern sind längst nicht nur Einheimische – der Anlass zieht Fans aus dem ganzen Land an. Wo sonst gibt’s in der Vorfasnacht eine solche Ladung Guugger-Sound auf die Ohren? Der Zuspruch wird dem Anlass nun zum Verhängnis.

«Hallo? Wo bist du?» Kopf an Kopf drängen sich Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im Bahnhof Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. 1. 2023)

Die Absage ist zwar bedauernswert, aber keine Überraschung. Wer in den vergangenen Jahren im Bahnhof mitgewippt und mitgeschunkelt hat, kennt die immer enger gewordenen Platzverhältnisse. Besonders bei der letzten Ausgabe 2023 war der Aufmarsch derart enorm, dass es zeitweise kaum mehr möglich war, in die Nähe der Musigen zu gelangen. Nicht auszudenken, was bei einer Panik hätte passieren können. Zwar wird es an der Fasnacht in der Altstadt zuweilen auch eng, nur befindet man sich dort nicht in einer Halle, von wo bloss ein paar Treppen ins Freie führen.

Verständnis für den Entscheid gebührt nicht zuletzt dem Verein, der das Ganze stets mit Herzblut organisiert und jetzt vernünftig handelt. Zumal der Anlass ja nicht ganz gestrichen ist. Wenigstens die Sujets werden als Trost hängen und der Verein prüft für 2025 Alternativen. Warum nicht auf dem Europaplatz oder dem Inseli eine Guuggerbühne aufstellen?