Kommentar Stadt Luzern ist Welten von einer digitalen «Smart City» entfernt Mit ihrer Digitalstrategie investiert die Stadt Luzern vor allem in die Verwaltung. Doch das ist der falsche Fokus, denn die Bevölkerung hat kaum etwas davon. Robert Knobel

Die Stadt Luzern hat 2019 eine ambitionierte Digitalstrategie präsentiert: Man wolle bald zu den führenden Schweizer Städten gehören, hiess es. Seither sind über 30 Millionen Franken für Digitalisierungsprojekte bewilligt worden. Wie aufwendig solche Projekte sind und wie enorm der Aufholbedarf ist, zeigt das jüngste Vorhaben der Sozialen Dienste: Tausende Dossiers mit insgesamt 800’000 Papierseiten sollen eingescannt werden. Für diese und weitere Digitalisierungsmassnahmen im Sozialbereich beantragt der Stadtrat nun zusätzlich 2,6 Millionen Franken.

Die Digitalisierungsmillionen sind bisher grösstenteils in die Luzerner Stadtverwaltung geflossen: in technische und organisatorische Anpassungen und vor allem in zusätzliche Stellen, die bei jedem einzelnen Digitalisierungsschritt grosszügig geschaffen werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner merken bisher wenig davon. Auf innovative Alltagslösungen – Bürgerportal, Schadenmelder oder Parking-App – wartet man in Luzern bisher vergebens. Stattdessen hat die Stadt kürzlich einen Ethikbeirat geschaffen, der als moralische Kontrollinstanz die Digitalisierung begleiten soll.

Von der «Smart City», von der man 2019 träumte, ist Luzern noch Welten entfernt. Der Stadtrat argumentierte stets, dass zuerst die Verwaltung auf Vordermann gebracht werden muss, bevor die Bevölkerung von neuen Angeboten profitieren kann. Doch je länger die Umsetzung der Digitalstrategie dauert, desto stärker tritt das Ungleichgewicht zwischen einer blossen Verwaltungsreform und einem echten Servicegewinn für die Bevölkerung zutage.