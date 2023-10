Kommentar Über eine Fusion von Gross-Luzern soll man wieder nachdenken Die neu lancierte Fusionsdebatte im Rontal mag betreffend Zeitpunkt überraschen. Doch es gibt gute Gründe, das Thema aufzugreifen. Roman Hodel Drucken Teilen

Gemeindefusionen sind ein emotionales, heikles Thema. Dabei geht es am Schluss auch um die Vernunft – und natürlich ums Portemonnaie. Das zeigt der von den Grünliberalen wieder angestossene Gedanke, wonach ein Zusammenschluss von Ebikon mit Luzern unausweichlich sei. Ja, der Zeitpunkt mag erstaunen, denn die 15’000-Seelen-Gemeinde führt 2024 nach fünf Anläufen ein eigenes Parlament ein. Und ja, das Stimmvolk hatte 2011 kein Interesse an einem Gross-Luzern. Doch das ist zwölf Jahre her.

Blick aus einem Heissluftballon über die Stadt und Region Luzern. Bild: zvg

Auch wenn auf offiziellem Weg aktuell niemand eine grosse Fusion in der Stadtregion Luzern pusht, so lohnt es sich, darüber nachzudenken, die Diskussion weiterzuführen. Denn mit jedem Jahr wachsen Stadt und Agglomeration Luzern noch enger zusammen, sie müssen gemeinsam Lösungen finden für grenzübergreifende Herausforderungen wie die Verkehrs- oder Raumplanung. Hierfür verfügt die Region mit dem Gemeindeverband LuzernPlus zwar über ein schweizweit einzigartiges Kooperationsmodell, doch dessen Einfluss ist überschaubar. Am Ende ist sich jede Kommune dann doch selber am nächsten.

Wollen finanziell angeschlagene Gemeinden einen Weg aus ihrer Misere finden, müssen sie sich der Fusionsdebatte (wieder) stellen. Denn weder liegt Buchrain plötzlich an einer begehrten Seelage, noch zieht Google nach Ebikon. An der Stadt Luzern dürfte es jedenfalls kaum scheitern: Das Ziel, mit Nachbargemeinden zu fusionieren, ist in Luzern immer noch in der Gemeindeordnung verankert.