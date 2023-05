Kommentar Verbot von Schottergärten – wieso nicht? Es braucht aber auch andere Massnahmen Kriens und Horw planen Massnahmen gegen steinige Aussenräume, Kriens erwägt auch ein Verbot. Ein solches kann Sinn machen, für die Förderung der Biodiversität sind jedoch weitere Anstrengungen nötig. Stefan Dähler Drucken Teilen

Eine Siedlung mit Schottergärten, hier in St. Margrethen SG. Bild: Kurt Latzer/TBM

Viele Gründe sprechen gegen Schottergärten: die mangelhafte Biodiversität oder die Hitze, die sie abstrahlen. Dass sich Kriens und Horw im Rahmen der Revision ihrer Bau- und Zonenreglemente gegen solche Gärten einsetzen wollen, ist daher richtig – auch wenn unklar ist, wie verbreitet das Phänomen überhaupt ist.

Eine andere Frage ist, mit welchen Massnahmen dieser Einsatz erfolgen soll. Die schärfste und auch wirksamste wäre ein Verbot. In Horw ist ein solches nicht geplant, in Kriens ist es noch offen. Der Stadtrat sollte diese Option zumindest ernsthaft prüfen. Klar kann man einwenden, die Gestaltungsfreiheit der Eigentümerinnen und Eigentümer würde eingeschränkt. Allerdings liegt es in der Natur eines Bau- und Zonenreglements, Vorschriften zu machen, um einen Ort lebenswert zu gestalten.

Bei der allfälligen Umsetzung wäre aber Pragmatismus gefragt. Eine «Kieselstein-Polizei», die bestehende Schottergärten aufspürt, würde wenig Sinn machen. Denkbar sind eher Vorschriften im Rahmen des Bewilligungsverfahrens bei Um- oder Neubauten.

Mit einem Schottergarten-Verbot wäre es aber nicht getan. Das oberste Ziel ist, die Biodiversität zu fördern und nicht, sich auf eine einzelne Garten-Arten zu konzentrieren. Dafür braucht es weitere Massnahmen, etwa Informationen für die Bevölkerung oder Anreize, auch andere wenig naturnahe Gärten umzugestalten. Dass die beiden Gemeinden auch diesbezüglich aktiv werden wollen, ist daher zu begrüssen.