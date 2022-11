Kommentar Verschiebung der Abstimmung in Kriens ist richtig Die Billettsteuer-Vorlage kommt wegen fehlerhafter Darstellungen in der Abstimmungsbotschaft nicht am 27. November vors Volk. Stefan Dähler Drucken Teilen

Die Abstimmungsbotschaft zur Billettsteuer-Vorlage enthält aufgrund eines Druckfehlers irreführende Angaben. Bild: std

Das kommt höchst selten vor: Wegen verwirrender Darstellungen in der Abstimmungsbotschaft hat der Krienser Stadtrat entschieden, die am 27. November geplante Abstimmung über die Ausweitung der Billettsteuer zu verschieben. Einen ähnlichen Fall gab es 2020 in Ebikon bei der Sagenmatt-Vorlage. Allerdings: Damals erfolgte die Verschiebung auf Geheiss des Regierungsrats, der in der Botschaft Formfehler und unausgewogene Informationen festgestellt hatte.

In Kriens dagegen handelt es sich lediglich um einen Druckfehler. Es gab einen Austausch mit dem Kanton, aber kein Machtwort «von oben». Dennoch ist die Verschiebung richtig. Es ist besser, die Abstimmung nochmals sauber aufzugleisen, statt zu versuchen, die verkorkste Situation mit nachträglichen Informationen zu retten. Auch um zu vermeiden, dass das Abstimmungsresultat durch Verwirrung oder aus Ärger bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern verfälscht wird. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass die Stadt mit einer Stimmrechtsbeschwerde später ohnehin zu einer Verschiebung gezwungen worden wäre. Dadurch wäre das Vertrauen der Stimmbevölkerung in die Stadt stark geschwächt worden.

Unter dem Strich ist die Verschiebung der Abstimmung zwar unschön und verursacht viel Zusatzarbeit. Das Festhalten am Termin hätte aber den grösseren Schaden angerichtet. Priorität hat, das Vertrauen der Bevölkerung in den demokratischen Prozess zu sichern.