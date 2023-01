Kommentar Ja zur Billettsteuer: Positives Zeichen für die Krienser Finanzen Künftig müssen auch Krienser Organisationen Billettsteuern bezahlen. Es sind zwar noch nicht alle Fragen zur Umsetzung geklärt, doch das Resultat stimmt zuversichtlich für kommende Finanz-Diskussionen. Stefan Dähler Drucken Teilen

Das Krienser Stimmvolk sagt Ja zur Ausweitung der Billettsteuer. Das ist eine Überraschung, sind doch die letzten Vorlagen zur Sanierung der Stadtfinanzen an der Urne noch deutlich gescheitert. Hinzu kommt, dass die Stadt die zuerst im November geplante Abstimmung wegen eines Druckfehlers in der Botschaft verschieben musste, was viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert haben dürfte. Weiter warf die SP spät im Abstimmungskampf Fragen zur Umsetzung auf, die der Stadtrat nicht alle zu beantworten vermochte.

Darum geht ihm in Sachen Billettsteuer die Arbeit auch nicht aus. Insbesondere unklar ist noch, ob Gratis-Tickets ebenfalls versteuert werden müssen, ob das politisch überhaupt erwünscht ist und ob das Billettsteuer-Reglement deswegen erneut angepasst werden muss. Diese Zusatzschlaufe ist unschön. Stadtrat und Parlament hatten in zwei Lesungen genügend Chancen, Ungereimtheiten im Reglement auszumerzen. Die Einwände der SP kamen erst nach der Behandlung im Einwohnerrat und damit zu spät aufs Tapet.

Erfreulich ist hingegen, dass es dem Stadtrat endlich gelungen ist, die Krienser Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es auch unpopuläre Massnahmen braucht, um die Finanzen wieder in den Griff zu kriegen. Das stimmt zuversichtlich für weitere Vorlagen wie das Finanzhaushaltreglement und das Budget 2024, bei dem eine generelle Steuerfusserhöhung erneut aufs Tapet kommen könnte.